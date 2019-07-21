Türk yazılımcıların geliştirdiği Octopod, ABD'ye açıldı
Türk yazılımcıların geliştirdiği, işletmelere kendi ihtiyaçlarına uygun yazılımları "oyun oynar gibi" kolay ve pratik biçimde geliştirme olanağı sunan Octopod, ABD pazarına açıldı.
Türk yazılımcıların geliştirdiği, işletmelere kendi ihtiyaçlarına uygun yazılımları "oyun oynar gibi" kolay ve pratik biçimde geliştirme olanağı sunan Octopod, ABD pazarına açıldı.
Kaynak: Dunya.com
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