Türk ve Alman Vatandaşları Sosyal Güvenlik Hakları Konusunda Bilgilendirilecek

Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları arasında 24-26 Nisan 2018 tarihleri arasında SGK Beşiktaş Sosyal Tesisi ve Eğitim Merkezi İstanbul'da Türkiye-Almanya Danışma Günleri düzenleniyor.

1 Kasım 1965 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre, Almanya'da çalışan Türk vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri sosyal güvenlik haklarını Türkiye'de de kullanma hakkına sahip durumdalar. Bu kapsamda, Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları arasında 24-26 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye - Almanya Danışma Günleri başladı.

Danışma hizmeti, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına (yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan yardımlar) ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerle cevaplandırılması şeklinde gerçekleştirilecek.

İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen açılış etkinliğine SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, SGK Yurt Dışı Emeklilik Hizmetleri Daire Başkanı Hasan Hüseyin Aras, Alman Emeklilik Sigortası Türkiye Başkanı Bernd Schmidt katıldı.

"İki ülke için de hayırlı olsun"

Açılışta konuşan SGK İstanbul il Müdürü Murat Göktaş, "İstanbul, 3 tane imparatorluğa başkentlik yapmış önemli bir şehir. Bu şehir bugün de çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışında en yoğun yaşadığı yer olan Almanya'daki sorunlarının çözüleceğine inanıyoruz. Birkaç gün sürecek görüşmelerin hem Almanya için hem de Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Alman Emeklilik Sigortası Türkiye Başkanı Bernd Schmidt de "Bu Türk-Alman Danışma Günü 7'nci kez Türkiye'nin en büyük ili İstanbul'da yapılıyor. Müşterek sigortalar ve emeklilik sigortaları hakkında uzmanlarımız tarafından her konuda bilgi verilmektedir. 54'üncü danışma günlerinde de daha öncekilerde olduğu gibi başarılı geçmesini diliyorum. Çok teşekkürler" sözleriyle duygularını ifade etti.

Danışma hizmetlerini değerlendiren SGK Yurt Dışı Emeklilik Hizmetleri Daire Başkanı Hasan Hüseyin Aras, "Almanya'da çalışan milyonlarca vatandaşımız var. Şu an 3,5 milyon vatandaşımız Almanya'da ikamet etmektedir. Bunların Alman Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve emeklilik konusunda hakları nelerdir, bu haklara kavuşmak için ne yapmaları gerekiyor, nelere başvurmalılar gibi konular hakkında Alman Emeklilik Kurumu'ndan gelen meslektaşlarımız vatandaşlarımıza bilgi verecekler. Büyük bir hizmet" diye konuştu.

SGK olarak Almanya'dan emekli olmuş yaklaşık 60 bin emeklinin aylığının ödenmesine aracılık ettiklerini belirten Aras şöyle konuştu: "Trakya'da ve İstanbul'da ikamet eden Türk vatandaşlarına Almanya'daki emeklilikleri hakkında bilgi verecekler. Kimi vatandaşlarımız çalıştığı halde haklarını bilmiyorlar. Almanya'dan gelen meslektaşlarımız orada kullandıkları sistemi buraya da kurdular. Çalışan kişinin künye bilgileriyle sisteme girildiğinde Almanya'da çalışması olup olmadığını görüp bilgi veriyorlar. Emeklilik aylığına ulaşabilmek için neler yapılması konusunda bilgilendirme yapıyorlar. Biz de aynı şekilde;Türkiye'de çalışmış Alman vatandaşlarını Türkiye'deki emeklilikleri konusunda bilgilendiriyoruz. Biz SGK olarak Almanya'dan emekli olmuş yaklaşık 60 bin kişinin aylığının ödenmesine aracılık ediyoruz. Milyonlarca Türk orada ikamet ediyor. Almanya'dan da Türkiye'ye çalışmak için gelen yaklaşık 10 bin civarında kişi olduğu biliniyor."

Alınan bilgilere göre danışma günlerinden İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri yararlanabilecekler.Danışma hizmeti ücretsiz olarak Türkçe ve Almanca olarak verilecek. Danışma hizmetinden yararlanmak isteyenlerin 0312 432 12 26/29 numaralı telefonlardan randevu almaları ve danışma gününe mutlaka kimliği, Türk sigorta sicil numarası, varsa tahsis numarası, Almanya'da bulunduğu esnadaki ikamet ve çalışma yerlerine ait belgelerle gelmeleri gerekiyor. - İSTANBUL