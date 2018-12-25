Türk Vatandaşını Bıçaklayan 3 Suriyeli Gözaltına Alındı, Provokasyon Yapan 12 Kişiye Soruşturma

GAZİANTEP'te, Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında çıkan ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 Türk vatandaşı boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Olayın meydana geldiği mahallede gerginlik yaşanırken, polis kavgaya karıştığı belirlenen 3 Suriyeliyi gözaltına aldı. Sosyal medyadan vatandaşları sokağa çağıran 12 kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı.

Olay, geçen pazar günü geç saatlerde Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir grup Suriyeli ile Türk vatandaşları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle kimliği henüz belirlenemeyen bir Suriyeli, bir Türk vatandaşını bıçakla boğazından yaraladı. Gürültüyü duyanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi götürüldüğü hastanede ameliyat edildikten sonra yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bugün ise mahallede bazı kişiler sosyal medya hesapları üzerinden çağrıda bulunarak Suriye uyruklulara karşı eylem çağrısında bulundu. Mahallede toplanan vatandaşlar Suriyelilere ait bazı işyerlerine zarar verdi. Polisin müdahalesiyle taşkınlak yapan kalabalık dağıtılırken, yeni bir olay yaşanmaması için mahallede güvenlik önlemi alındı.

Gaziantep Valiliği yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaparak Türk vatandaşının bıçaklanma olayına karışan 3 Suriyelinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada; "İlimiz Gazikent Mahallesinde 23 Aralık 2018 tarihinde 02.00 sularında Türk vatandaşı şahıslarla Suriye uyruklu şahıslar arasında meydana gelen bıçakla yaralama ve darp olayı ile ilgili olarak, bir vatandaşımızı hayati tehlike arz edecek şekilde yaralayan Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmıştır. Provokatif eylemlerde bulunarak Suriye uyruklu şahısların işyerlerine zarar veren 12 şüpheli ile sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden şahısların tespiti yapılarak, haklarında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" denildi. - Gaziantep

Kaynak: DHA