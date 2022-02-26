Türk turizmi krizlere hazırlıklı durumda

ANTALYA (AA) - Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, Türk turizminin krizlere hazırlıklı olduğunu vurgulayarak, "2022 yılı için umutlarımız da hedeflerimiz de yüksekti. Antalya ve Belek bölgesi başta olmak üzere Akdeniz çanağındaki turizm bölgelerimiz için en önemli iki pazar olan Rusya ve Ukrayna'daki gelişmeler hedeflerimizi, planlarımızı revize etmeyi gerektirebilir. Süreci turizmciler olarak takip ediyoruz" dedi.

Alkaya, basın toplantısında yaptığı konuşmada 2022 yılı için özellikle Antalya ve Belek bölgesine yönelik gelişmeleri değerlendirdi.

Olabilecek en makul sürede normale döneceklerini düşünerek hazırlıklarını sürdürdüklerini aktaran Alkaya, Rusya ve Ukrayna krizinin derinleşmemesini temenni ettiklerini kaydetti.

Antalya turizmcilerinin sezona hazır olduğunu dile getiren Alkaya, şunları söyledi:

"2019 yılı Antalya'nın 15 milyonu aşan turist sayısıyla parlak bir yıl oldu. Burada 15 milyon turisti sağlayan en önemli ülkelere baktığımız zaman birinci sırada Rusya'yı görüyoruz. 5,5 milyon Rus ağırladık ve Rusya, Almanya'yı geride bırakarak birinci sıraya yükseldi. İkinci olarak 2.6 milyon Alman gelmiş, üçüncü sırada Ukrayna var.

1 Milyon civarında Ukraynalı gelmiş. Dördüncü sırada İngiltere var. 700 bin İngiliz gelmiş. Polonya beşinci sırada 550 bin Polonyalı gelmiş. Altıncı sırada Hollanda, ki önemli bir pazardır Orta Avrupa'da. 450 bin de Hollandalı'nın geldiğini tespit ediyoruz. 2020 yılında Antalya'ya pandemi nedeniyle 3,5 milyon turistin geldiği bir yıldan söz ediyoruz. Bunun 1,5 milyonu da Rus turist bu doluluğu sağlamış. 2021 yılını toparlanma yılı olarak görüyoruz.

Antalya bir toparlanma sürecine girdi ve 9 milyonu aşan bir turist sayısını buldu. Burada yine Rusya 3,5 milyon turistle birinci sırada. Ukrayna, ikinci sıraya yükseldi, 1,3 milyon turistle. Buradan da Rusya ve Ukrayna'nın ne kadar değerli olduğunu görmemiz açısından çok önemli bir saptama bu. Üçüncü Almanya 1 milyon 250 bin turist. Polonya yine Antalya için yükselen bir değer, 420 bin turistle dördüncü. İngiltere tabii, bu sıralamada daha yukarılarda olabilirdi ama seyahat kısıtlamaları nedeniyle 400 bin civarında kaldı."

-Süreci takip ediyoruz

Alkaya, Türk turizminin krizlere hazırlıklı olduğunu vurgulayarak, "2022 yılı için umutlarımız da hedeflerimiz de yüksekti. Antalya ve Belek bölgesi başta olmak üzere Akdeniz çanağındaki turizm bölgelerimiz için en önemli iki pazar olan Rusya ve Ukrayna'daki gelişmeler hedeflerimizi, planlarımızı revize etmeyi gerektirebilir. Süreci turizmciler olarak takip ediyoruz. Rusya'nın rezervasyon akışı Ukrayna'ya göre daha rahat şu anda. Daha çok etkilenen ülke Ukrayna diye düşünüyoruz ama her iki ülke açısından da en doğru değerlendirmeleri süreci takip ederek ileriki günlerde daha iyi yapabiliriz. Turizmciler olarak bir bekleme sürecindeyiz. İki pazardan da umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Türk turizminin en büyük sorununun doğru fiyatlandırma olduğunu bildiren Alkaya, "Panik halinde fiyatları dramatik boyutlarda düşüren tesislerimiz var, bu doğru bir şey değil. Bu bir sonraki sene fiyatları hak ettiği doğru yere getirmemize de engel oluyor ve ileriye yönelik plan yapmakta zorlanıyoruz. En ufak bir olumsuzlukta fiyatla cazibe yaratmaya çalışıyoruz. Bu dünyada belki de en fazla bizim yaptığımız bir şey.

Doğru fiyattan kastımız, illa da yüksek fiyat vermek değil ama biz ülke olarak iyi ürün kalitesine sahibiz ve hizmet kalitemiz de Akdeniz çanağındaki rakiplerimizden çok çok daha iyi. Her şey dahilinde cazibesi tartışılmaz. Ödedikleri paranın karşılığını gerçekten son kuruşuna kadar alan bir misafir profilimiz var. Bu anlamda da çok memnunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Her yıl Antalya'ya 1500 civarında Futbol takımının kamp için geldiğini aktaran Alkaya, şunları kaydetti:

"PR değeri yüksek takımlar basın ordusuyla geliyor ve bu Türkiye'nin Antalya turizminin tanıtılması için çok etkili. Biz Cornelia grubu olarak Ajax, PSV Eindhoven gibi takımları ağırladık. Yine, Belek bölgesi özellikle, AZ Alkmaar, Hertha Berlin, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Feyenoord yine Danimarka'dan, Rusya'dan çok önemli takımları misafir etti. Bunlar bir anda kesildi.

Menajerleriyle görüşmeler yapıyoruz, sizin sahalarınız, tesisleriniz benzersiz diyorlar. Cornelia'nın 3 tane UEFA Standartlarında sahası var. Drenajıyla, alt yapısıyla, sağanak halinde yağmur yağsa bile aşağıya gider su ve hiçbir şekilde sahada su kalmaz. Bunu gördükçe çok etkilendiler. Şu anda futbol turizminde bu büyük takımları yeniden Cornelia'ya getirmek için çalışıyoruz. Bu yıl sevindirici gelişmeler oldu, mesela Avusturya'nın Rapid Wien takımı, yine hiç gelmiyorlardı ama Danimarka'dan Odense Takımı Cornelia'ya gelerek kamp çalışması yaptı. Gelecekte bu sayıyı artırmak için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz."