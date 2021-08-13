Türk Traktör üretimini yüzde 100'ün üzerinde artırdı

Türk Traktör Satış Direktörü Rehda Cem Akyüz, bu yılın ilk 6 ayında 25 bin 335 traktör üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde artış sağladıklarını bildirdi.

Türk Traktör Satış Direktörü Rehda Cem Akyüz, bu yılın ilk 6 ayında 25 bin 335 traktör üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde artış sağladıklarını bildirdi.

Akyüz, AA muhabirine, 130 ülkeye traktör sattıklarını, ihracatın yüzde 80'ini Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiklerini belirtti.

Emisyon seviyesi yüksek ABD ve Kanada'da teknoloji kullanımının yoğun olduğunu ifade eden Akyüz, bu ülkelere yapılan ihracatın kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Akyüz, ikinci büyük pazarın Almanya, üçüncü büyük pazarın ise İtalya olduğunu söyledi.

Otomotivin beşiği olan bu ülkelerde tarımın yüksek teknolojilerle yapıldığına işaret eden Akyüz, "Teknolojinin imkanlarından faydalanan ülkelere Ankara ve Adapazarı fabrikalarımızda ürettiğimiz ürünlerin ihracatını yapmak bizler için büyük bir gurur vesilesi." dedi.

Akyüz, 1979 yılından bu yana 130'un üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını, firmanın Ankara'daki fabrikasının 1954 yılından bu yana hizmet verdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bu fabrikamızda motor, şanzıman ve diğer aktarma organlarının üretimini yapıyoruz. 2014 yılında açtığımız Adapazarı Erenler Fabrikası kapasite olarak Avrupa'nın en büyük traktör fabrikası. Tüm çiftçi ve vatandaşlarımızın bunu bilmesini ve gururla bundan mutlu olmasını bekliyorum. Erenler fabrikamızda 2014 yılından beri montajını tamamladığımız traktörleri hem dünyada hem Türkiye'de çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz. 2 bin 500'den fazla çalışanımız ve yaklaşık 150 Ar-Ge mühendisimizle, güçlü bayi teşkilatımızla beraber New Holland ve Case IH markalarıyla Türkiye'de hizmet veriyoruz. Türk Traktör 1954 yılından beri, 67 yıldır Türk çiftçisinin ve Türk tarımının hizmetinde."

"Yerli dev" çiftçinin hizmetine sunuldu

Akyüz, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3-7 Ağustos'ta düzenlenen Çorlu Tarım Fuarı'nda yeni ürünlerini çiftçiyle buluşturduklarını dile getirdi.

"TR6 S" serisinin yenisinin ilk kez Çorlu'da pazara sürüldüğünü belirten Akyüz, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin 'yerli dev' ismini verdiği TR6 S serisinin yenisi Türk çiftçisiyle buluştu. Bu ürünümüz Türkiye'de üretilen en yüksek beygir gücüne sahip traktördür. 116 beygirden 145 beygire kadar profesyonel çiftçilerimizin, işletmelerimizin ihtiyacını karşılayacak, adeta bir otomobil konforuna sahip bu traktörlerle çiftçilerimizin gelirini, verimini ve kazancını artırmayı hedefliyoruz. 4 ve 6 silindir olarak üretilen bu traktörlerimizde 17'nci yol vitesi, uydu dümenli sistemler gibi birçok opsiyonu, birçok özelliği çiftçilerimizle buluşturuyoruz."

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı motorlu kara taşıtları verilerine göre 2021 yılının ilk 6 ayında 32 bin traktör satıldığını söyleyen Akyüz, "Bu, bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 71'lik bir büyümeye tekabül ediyor. Türk Traktör olarak 2021 yılının ilk 6 ayında 25 bin 335 traktör üretimi gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı dönemindeki 12 bin 357 traktör üretimine göre yüzde 100'ün üzerinde bir büyüme kaydettik. Aynı zamanda 25 binin üzerinde üretimle Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 62'sini tek başımıza gerçekleştirdik." diye konuştu.

Akyüz, traktörlerin yanı sıra birçok tarım ekipmanını çiftçilerin hizmetine sunduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel