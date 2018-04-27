Türk Telekom Türkiye'ye Teknolojiyi Öğretiyor

Teknoloji Seferberliği Projesi kapsamında eğitim tırı ile Türkiye'nin her bölgesini gezen Türk Telekom, kadınlara sosyal medya kullanımından e-devlete, sağlık uygulamalarından internet güvenliğine kadar çoğu konuda teknoloji eğitimi veriyor.

Türk Telekom tarafından verilen eğitimlerde fotoğraf ve konum paylaşma, soyağacı sorgulama, görüntülü konuşma, navigasyon kullanma, e-ticaret gibi günlük hayatı kolaylaştıran konular kadınların en fazla ilgilendiği içerikler arasında yer alırken, eğitime katılanlar arasında 80 yaşındaki teyzeler, 86 yaşındaki amcalar bulunuyor.

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun Nevşehir'de bir araya geldiği basın mensuplarına, Türkiye'de özellikle kadınların dijital okuryazarlığını artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdikleri bu yıl ikinci dönemini başlattıkları Teknoloji Seferberliği Projesine ilişkin bilgiler verdi.

İnternet okur yazarlığı olmayan ve teknolojiyi kullanmayı öğrenerek hayatlarına fark katabilecek segmentler içinde yer alan kadınlara teknoloji eğitimi vermek için yola çıktıklarını anımsatan Dursun, daha çok teknoloji eğitimi erişimine uzak kadınları tercih ettiklerini ve onların yanına gitme hedefiyle işe başladıklarını söyledi.

Dursun, bu kapsamda "eğitim tırı" fikrinin ortaya çıktığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Geçen sene Teknoloji Seferberliği Projesiyle toplam 11 bin kilometre yol kat edildi, Ordu'dan başladık 38 ile gittik. 2017'de yüzde 92'si kadın olmak üzere 14 ile 86 yaş arasında toplam 5 bin kişiye ulaştık. Bu sene 20 bin kilometre yol yapmayı ve yine başta kadınlar olmak üzere en az 5 bin kişiye daha internet okuryazarlığı eğitimleri vermeyi hedefliyoruz.

Bu sene ayrıca, Eğitim TIR'larındaki internet eğitimlerinin yanı sıra bölge ve il müdürlükleri binalarımızda vereceğimiz satış ve telekomünikasyon eğitimleri sonunda katılımcıların bir kısmını bünyemizde istihdam etmeyi de planlıyoruz."

"İleri yaştaki kadınların en büyük motivasyonu, sosyal medya kullanımını öğrenmek"

Özellikle kadınların dijital okuryazarlığını artırma amacıyla başlanan projeye yaşlılar ya da kadınların başka yakınlarının da katılmak istemesiyle birlikte onların da dahil edildiğini anlatan Dursun, işin özünde kadınların bulunduğunun altını çizdi.

Dursun, "Geçtiğimiz yıl 86 yaşında Bursa'dan bir amca katıldı eğitimlere. O kadar hevesle öğrenmeye çalıştı ki, onun heyecanı motivasyonlarımızdan biri oldu. Yine 82 yaşında Sakarya'dan bir teyzemiz katıldı eğitimlere. O da aynı şekilde heyecanla eğitimimize katıldı. Özellikle sosyal medya konusuna ilgiliydi, internetten torununu görebilmek, kızını sosyal medya platformlarından takip etmeyi öğrenmek gibi hevesleri vardı. E-ticareti kullanmayı öğrenmek için katılan katılımcılarımız vardı. Bu hislerle programı devam ettirme kararı aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitime daha çok ileri yaştaki kadınların özel ilgi gösterdiğini aktaran Dursun, kadınların çoğunlukla en büyük motivasyonlarının sosyal medya kullanımını öğrenmek olduğunu anlattı.

Dursun, "Bunun dışında e-nabız, e-devlet, internet güvenliği gibi konular katılımcıların en çok merak ettiği ve soru sordukları konular arasında. Sosyal medyada hikaye koyma, torunları ile görüntülü konuşma, e-devlette tapu ve soyağacı sorgulama kadınların ilgi gösterdikleri konular arasında yer alıyor.

Proje kapsamında kadınların teknoloji kullanımını öğrenmek için kimseye muhtaç olmamasını istedik. Eğitimlerde e-mail hesabı açma, sosyal medya uygulamalarını anlatıyoruz. Bazıları biliyor ama her özelliğini kullanmayı bilmiyor. Örneğin konum paylaşma, navigasyon kullanma gibi konular kadınlarımızın ilgi gösterdiği ve merak ettikleri konulardan bazıları."

"Doğu ve Güneydoğu'da teknoloji eğitimlerine ilgi çok yüksek"

Adıyaman'da kapasite üstü bir talep olduğunu anlatan Dursun, Halk Eğitim Merkezi ile işbirlik yaptıklarını, talebe ve ilgiye karşılık vermek için çalıştıklarını söyledi.

Dursun, "Doğu ve Güneydoğu'da teknoloji eğitimlerine ilgi çok yüksek. Geçtiğimiz yıl Doğu ve Güneydoğu illeri projemize dahil oldu. Orada inanılmaz bir ilgi var, ekstra bir motivasyon görüyoruz buralarda." dedi.

Katılımcıların hepsinin akıllı telefonu olmasa da akıllı telefon ya da tablete erişme imkanı bulunduğuna dikkati çekerek, bu anlamda kadınlara verilen eğitimler sayesinde çocukları ve aileleri başta olmak üzere domino etkisi ile çok sayıda kişiye ulaşma imkanı bulduklarını aktardı.

Dursun, ikinci dönemin tamamlanmasıyla sosyal analiz yapacaklarının bilgisini vererek, bu kapsamda katılımcıların hayatında nasıl etki yarattıklarını analiz edeceklerini söyledi.

Kadınlara Türk Telekom'da istihdam imkanı sunulacak

Verilen bilgiye göre, ikinci yılına başlanan proje kapsamında bu yıl da çok sayıda ilde birbirinden farklı kişi ve gruplara internet eğitimi verilecek. 16 Nisan'da Erzincan'da başlayan seferberlik kapsamında Türkiye'yi dolaşan Gezici Eğitim Tırında yaklaşık 5 bin katılımcıya doğrudan teknoloji eğitimi verilecek.

Bu yılki proje kapsamında toplam 24 ilde verilecek eğitimlerde katılımcılara interneti verimli kullanmanın yolları, sosyal medya, e-nabız, e-devlet gibi uygulamalar öğretilecek. Proje sonunda toplamda 20 bin kilometre yol yapılması hedefleniyor.

Eğitim verilecek iller sırasıyla Erzincan, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Nevşehir, Konya, Antalya, Zonguldak, İzmir, Manisa, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Amasya, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Rize ve Kars olacak.

Proje kapsamındaki Eğitim TIR'larında güvenli internet kullanımı, e-devlet, mobil uygulamalar ve sosyal medya gibi günlük hayatı kolaylaştıran konularda eğitimlerin yanı sıra, birçok Türk Telekom il ve bölge müdürlüklerinde istihdam eğitimleri de verilecek.

Bu istihdam eğitimlerinde ise katılımcılara satış ve telekomünikasyon özelinde eğitimleri sunulacak ve performansa dayalı sistemle başarılı katılımcılara Türk Telekom bünyesinde istihdam imkanı sunulacak.

24 Nisan İstanbul'da başlayacak olan istihdam eğitimleri 28 Haziran Erzurum'da son bulacak.

Her ilde toplam 4 gün sürecek olan istihdam eğitimleri kapsamında katılımcılara, Türkiye'de ve dünyada telekomünikasyon, satış teknikleri ve cihaz eğitimi verilecek. Eğitimler sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Bursa, Antalya, Mersin ve Erzurum'daki il ve bölge müdürlüklerinde gerçekleşecek.