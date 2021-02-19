Türk Telekom, ABD'li oyun kurucu Marcus Foster ile anlaştı
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Türk Telekom, ABD'li oyun kurucu Marcus Foster ile anlaştı

19.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:05
Türk Telekom, ABD'li oyun kurucu Marcus Foster ile anlaştı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Marcus Foster'ı kadrosuna kattı.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Marcus Foster'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider bitirerek bir üst tura çıkan Türk Telekom, gard rotasyonunu güçlendirdi.

Başkent ekibinin, ABD'li oyun kurucu Marcus Foster ile sezon sonuna kadar anlaştığı belirtildi.

Sezona THY Avrupa Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta başlayan 25 yaşındaki oyuncu, 6 sayı, 1,2 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Avrupa kariyerinde daha önce Hapoel Holon formasıyla FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ter döken Foster, 17,8 sayı, 3,8 asist, 2,9 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Profesyonel kariyerine 2018 yılında başlayan 1,91 metre boyundaki oyuncu, NBA ekiplerinden Sacramento Kings ile sözleşme imzaladı. Kore ve Lübnan maceralarının ardından NBA Yaz Ligi'nde Orlando Magic formasıyla mücadele eden Foster, daha sonra Avrupa'ya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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