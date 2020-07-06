Türk Silahlı Kuvvetlerinden Gelibolu'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araç-gereç ve personelin, gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşıladığını bildirdi.
06.07.2020 21:33 | Son Güncelleme: 06.07.2020 22:52
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araç-gereç ve personelin, gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşıladığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK'ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA