Türk Milleti hainlere 'dur' dedi

Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu.

Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. Bir gece vakti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde yuvalanan FETÖ kendini gösterdi.

Milletimiz darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.Hainlerin tankları, ateşleri geceyi daha da kararttı.

Ama Türk halkı o gün bir kahramanlık örneği gösterdi, cuntacılara dur demek için canını siper etti. Sokaklar, caddeler demokrasi diyen, zafer diyenlerle doldu.

O gecenin aydınlığa çıkması için 251 şehit toprağa düştü, binlerce vatandaş gazi oldu. Hainler ilk olarak, o zamanki adıyla İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde görüldü. Saatler 21.50'yi gösteriyordu. Sözde askerler Avrupa'dan Asya'ya geçişi kesti. O an kimse ne olduğunu anlamadı.

GERÇEK KISA SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKTI. ONLAR FETÖ'NÜN ASKERLERİYDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına cevap veren halk tek vücut oldu ve meydanlara indi. Halk ihanet çetesinin karşısına çıktı; binlerce insan köprüdeydi. Milletin tankı, tüfeği yine milletin üzerine çevrilmişti. O an hainler tüfekleri, topları peş peşe ateşledi. Canı pahasına kendilerine doğrultulan namluların üzerine yürüyen halk tankların önüne yattı; bir an bile düşünmeden şehit oldu, gazi oldu.

GÖZÜ DÖNMÜŞ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ ANKARA'DA, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NE BOMBA ATTISayısız isimsiz kahramanın yer aldığı mücadelede Astsubay Ömer Halisdemir ise o gecenin seyrini değiştirdi. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Şehit olma pahasına darbeci general Semih Terzi'yi vurdu. Aradan geçen saatlerin sonunda hainlerin başlattıkları saldırı milli birlik ve beraberlik karşısında bozguna uğradı. Geriye destansı bir mücadele ve pek çok kahramanlık hikayesi kaldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı