Türk Konseyi'nin gücü artacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Konseyi'nin gücü artacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Türk Konseyi'nin gücü artacak

Türkiye'nin gelecek ay başkanlığını üsteleneceği Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) toplantısında Türkmenistan konseye tam üye olacak ve konseyin adı "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirilecek.

Türkiye'nin gelecek ay başkanlığını üsteleneceği Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) toplantısında Türkmenistan konseye tam üye olacak ve konseyin adı "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirilecek.

Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Türkmenistan'ın Türk Konseyi'ne katılmasıyla birlikte organizasyonun Türkçe konuşan tüm ülkeleri kapsayacağı anlamına geldiğini söyledi.

Türkçe konuşan ülkelerin; siyasi, ekonomik ve gelecekteki askeri entegrasyonu güçlendirmeyi amaçladığını aktaran Şahinoğlu, "Türk Konseyi'nde gözlemci olan Türkmenistan'ın örgüte katılma isteği örgütün gücünü ve çekiciliğini artıracaktır. Özbekistan da daha önce Türk Konseyi'ne dönmüştü.

Türk Konseyi'ne yeni üyeler almak ve gözlemci sayısını artırmak neden önemlidir? Öncelikle örgütün adı Türk Konseyi ise, Türk soyu ve dili ile ilgili tüm devletleri bir araya getirmek önemlidir. Aksi takdirde Türk Konseyi tamamlanmış sayılmaz. Bu, Türkmenistan'ın Türk Konseyi'ne katılmasıyla birlikte organizasyonun Türkçe konuşan tüm ülkeleri kapsayacağı anlamına geliyor" dedi.

Zengezur'dan Orta Asya'ya

Türkçe konuşan ülkelerin aynı zamanda diğer bölgesel kuruluşların da üyeleri olduğunu vurgulayan Şahinoğlu, "Bunlara Avrasya Ekonomik Birliği, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü dahildir. İlk iki kuruluşta Rusya ana devlettir ve Çin, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde Rusya ile birlikte büyük bir role sahiptir. Rusya ve Çin, Türkçe konuşan ülkelerle sınırlarını paylaşıyor. Bu bağlamda, Türkçe konuşan ülkeler ayrıca siyasi, ekonomik ve gelecekteki askeri entegrasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor. Azerbaycan ve Türkiye birbirine Zengezur koridoru üzerinden kara yoluyla bağlanacak. Zengezur koridoru, Orta Asya konuşulan ülkeler için de önemlidir. Bu sayede Türkiye'ye giriş yapabilecekler. Türkiye, Zengezur Koridoru ve Hazar Denizi üzerinden Orta Asya'daki Türkçe konuşan ülkelere de erişebilecek. Türkmenistan'ın Türk Konseyi'ne katılımının nedenlerinden biri de budur" diye konuştu.

Ortak askeri tatbikatlar

Öte yandan, Türkiye ve Azerbaycan'ın Türkmen gazını kendi topraklarından Avrupa pazarlarına taşımakla ilgilendiğini belirten Şahinoğlu, şunları kaydetti:

"Aşkabat da bunu istiyor. Bu nedenle yakın gelecekte Türkmen gazının Azerbaycan ve Türkiye dahil Hazar Denizi'nin dibinden alternatif pazarlara erişimi tartışılacaktır. Bu tartışmalar Türk Konseyi bünyesinde de yapılabilir. Azerbaycan ikinci Karabağ Savaşı'nı kazandıktan sonra Türkiye ile siyasi ve askeri ittifakı güçlendirdi. Türk-Azerbaycan askeri ittifakı, Orta Asya'da Türkçe konuşan ülkelerin dikkatini çekti. Kazakistan ve Özbekistan, Türkiye ile askeri işbirliğini genişletmeyi planlıyor. Türk Konseyi bünyesinde Türkçe konuşan ülkelerin ortak askeri tatbikatları da yapılabilmektedir.

Bu nedenle, Türk Konseyi içinde entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik beklentiler bulunmaktadır. Türk Konseyi başka devletlere karşı yöneltilmiş değildir. Aksine, Türk Konseyi diğer ülkelerle işbirliğini genişletmeyi içermektedir. Tataristan, Başkurdistan, Morvodia, Tuva, Altay ve Çuvaşistan gibi Türkçe konuşulan bölgelere sahip Rusya'nın da Türk Konseyi ile ilgilenmesi tesadüf değildir."

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk Konseyi'nin gelecek ay yapılacak Genel Kurul'unda başkanlığın Türkiye'ye geçeceğini, Türkmenistan'ın konseye tam üye olacağını ve teşkilatın adının değişerek "Türk Devletleri Teşkilatı" olacağını açıklamıştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bursa '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçildi

Bursa "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildi

 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Beren Saat Eser Yenenler Kenan İmirzalıoğlu
Spor Cristiano Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türk Konseyi'nin gücü artacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 14:35:32. #1.17#