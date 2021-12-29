Türk Kızılayı tarafından Aydın Söke'de haftada iki gün kan bağış kampanyası düzenleniyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kan stoklarında azalma olduğu günümüzde, ilçemizde haftada 2 gün pazartesi ve salı 10: 00 ile 28: 00 saatleri arasında kan bağışında bulunulabileceğini belirten Kızılay yetkilileri, Söke gibi büyük bir ilçenin kan bağışında sayısının çok az olduğuna dikkat çekerken, kan vermek isteyen vatandaşları kan bağışına davet ettiler.

Türk Kızılayı tarafından Söke'de haftada iki gün kan bağış kampanyası düzenleniyor. Pazartesi ve Salı 10. 00 ile 18. 00 saatleri arasında düzenlenen kampanyaya, vatandaşların ilgisi bekleniyor. (öğle 13-14 arası arası yemek molası) Bu çerçevede ilçemiz Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı yanında, Türk Kızılay tarafından kurulan kan bağış noktasında biz de Söke Ekspres Gazetesi çalışanları olarak kan bağışında bulunduk. Kan bağışında bulunan vatandaşların yanı sıra gazetemiz çalışanları da kan bağışında bulunduktan sonra, kan bağışının önemine işaret ederek herkesi bağış yapmaya davet etti.

"Koronavirüs tedbirleri üst düzeyde…"

Günümüzdeki kan bağışçılarının çoğunluğunu kendi hastasına kan vermek isteyen vatandaşların oluşturduğu kan bağışçılarının olduğunu belirten Kızılay yetkilileri, eskiden olduğu gibi kan bağışı yapan vatandaşlarımızın çoğalması gerektiğini belirttiler… Günümüzde yaşanana pandemiden kan bağışı yapmayan vatandaşların korkmalarına gerek olmadığın belirten yetkililer, Korona virüs tedbirleri kapsamında temiz ve hijyenik ortamda itina ile kan verme olanağının sağlandığını belirttiler.

Kızılay Kan Toplama Merkezi görevlileri; Korona virüs pandemisi nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu, kan vermek istelen vatandaşları kan bağışına davet eden Kızılay Kan Toplama Merkezi görevlileri ise, 18-60 yaş arası sağlıklı her vatandaşın kan bağışında bulunabileceğini belirterek, "Türk Kızılay'ı olarak 'Kanını sivrisineklere değil, Kızılay'a bağışla, hayat kurtar' ilkesiyle tüm vatandaşları bağışta bulunmaya çağırıyoruz. Toplanılan kanlar kontrol edildikten sonra kan bekleyen yaralılara, ameliyata gireceklere, ihtiyaç sahiplerine verildiği gibi, kan ürünleri olarak da kullanılmakta. Sağlıklı herkes kan verebilir. Kan vermek vücudu yeniler. Ayrıca verilen kanlar tahlil edilerek eğer bir hastalığa rastlanırsa bağışçılarımız erkenden uyarılır. Bugün başkasına gereken kan, yarın size de gerekebilir. Sökelilerin desteğini bekliyoruz" dediler.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet