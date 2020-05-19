Türk Kızılayı'dan Manisa'da ihtiyaç sahiplerine destek
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Türk Kızılayı'dan Manisa'da ihtiyaç sahiplerine destek

Türk Kızılay Soma Şube Başkanlığı ramazan ayında bin 700 aileye, Sarıgöl İlçe Koordinatörlüğü de 410 aileye gıda yardımı yaptı.

Türk Kızılayı'dan Manisa'da ihtiyaç sahiplerine destek
19.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:08

Türk Kızılay Soma Şube Başkanlığı ramazan ayında bin 700 aileye, Sarıgöl İlçe Koordinatörlüğü de 410 aileye gıda yardımı yaptı.

Türk Kızılay Soma Şube Başkanı Aziz Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türk Kızılay olarak Kovid-19 salgını döneminde ve ramazan ayında yapılan yardımlar hakkında bilgiler verdi.

Soma Kaymakamlığınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda görev aldıklarını belirten Günal, bu ramazanda, gıda kolisi, kavurma ve kıyma konserveleri, pide, helva, peynir gibi gıda yardımları ve nakti yardımlardan oluşan 368 bin 200 liralık yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getirdi.

Günal, şunları aktardı:

"Bu yıl Ramazan ayında 309 aileye toplam 123 bin 600 lira nakti yardım ulaştırırken, toplam değeri 244 bin 600 lira olan bin 700 adet gıda kolisi, 3 bin adet kavurma-kıyma konserve, 90 kilo peynir, 100 kilo helva ve 11 bin 250 adet ramazan pidesinin dağıtımını gerçekleştirdik. Gıda kolilerimizden 160 tanesi Mesut Özil'in bağışları. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Zekat, fitre, fidye, bağış yardımında bulunan hayırsever bağışçılarımıza ve hiçbir menfaat gözetmeden dağıtımları gerçekleştiren gönlü güzel genç Kızılay gönüllülerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Soma halkı her zaman Kızılay'ın yanında olmuştur Kızılay da hep onların yanında."

Türk Kızılayı Sarıgöl İlçe Koordinatörlüğü de ramazan ayı boyunca muhtaç ailelerin yanında yer alarak yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü.

Sarıgöl Türk Kızılay İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi yaptığı açıklamada ramazan süresince 410 muhtaç aileye çeşitli gıda kolilerini ulaştırdıklarını belirterek "Türk Kızılay tarafından gönderilen 310 gıda kolisi muhtaç ailelerimize ulaştırıldı. Ayrıca 20 koli giyim kolisi, 200 adet kavurma, 8 koli dezenfektan, Kovit-19 broşürleri dağıtıldı." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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