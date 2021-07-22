Türk Kızılay Kocasinan Şubesi'nden çocuklara bayramlık hediyesi
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Türk Kızılay Kocasinan Şubesi'nden çocuklara bayramlık hediyesi

Türk Kızılay Kocasinan Şubesi'nden çocuklara bayramlık hediyesi
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Kocasinan Şubesi, Kurban Bayramı nedeniyle 5 bin parça giysiyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Türk Kızılay Kocasinan Şubesi, Kurban Bayramı nedeniyle 5 bin parça giysiyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kocasinan Şube Başkanı İbrahim Sarıçiçek, yazılı açıklamada, çocukların bayrama Kızılay'ın hediyeleri ile girmesi için yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları ile gönüllülerle bayramlık paketlerini hazırladıklarını ifade etti.

Hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen yaş gruplarına ve cinsiyetlerine göre ayakkabı, sandalet, gömlek, pantolon, tişört, elbise, çorap ve kitap bulunan hediye paketlerini çocuklara ulaştırılmak üzere paketlediklerini belirten Sarıçiçek, bayramda yaklaşık 5 bin parça tekstil eşyasını ihtiyaç sahiplerine bayramlık olarak ulaştırdıklarını aktardı.

Temmuz ayının başında başlayan çalışmalarına her gün onlarca kadın ve genç gönüllülerinin destek verdiğini vurgulayan Sarıçiçek, "Tüm hazırlıklar şubemizde yapılıyor. Özellikle de yavrularımızın beden ölçülerine göre tüm ürünler seçilerek bayramlık hediye paketlerine dönüştürülüyor ve çocuklarımıza bayramlık olarak ulaştırılıyor. Arife günü akşamına kadar 5 bin parça ürün çocuklarımıza ve ailelerine teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Bağışçılara teşekkür eden Sarıçiçek, "Hem yerel esnafımız hem de bağışçılarımız bizlere her zaman destek veriyor ve aynı zamanda da ihtiyaç sahiplerini gerçekten hiç unutmuyorlar. Çocukların bayram sabahına yeni kıyafetleriyle uyanacaklarını bilmek ise bizim için çok mutluluk verici." açıklamasında bulundu. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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