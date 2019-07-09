TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "(Kamu toplu iş görüşmeleri) Teklifin kabul edilecek bir tarafı yok"

- TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın konuşması ANKARA - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu toplu iş görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi.

Kaynak: AA