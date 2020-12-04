Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "İşveren ve hükümetin tebessüm ettirecek bir rakam getireceğini umut ediyoruz"

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "İşveren ve hükümetin tebessüm ettirecek bir rakam getireceğini umut ediyoruz"

ANKARA - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret konusunda, "İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, evet diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz" dedi.

Başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Atalay, bu sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na engelli bir kadın işçiyi aldıklarını belirterek, her sene komisyona farklı meslek gruplarından işçileri aldıklarını hatırlattı. Atalay, "Bugün de engelliler günü sebebiyle resmi Türk-İş üyesi bir kızımızı komisyona aldık. Asgari ücretle nasıl geçinemediğini, bir engellinin ne sıkıntılar yaşadığını işverenler ve hükümete bu toplantılarda anlatacak. Özellikle bu engellilerle ilgili bir talebim daha var. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde engelli bakanlığı var. Kısa zamanda ülkemizde de bir engelli bakanlığı kurulursa engelliler ve ülke için iyi olur" şeklinde konuştu.

"İşverenle hükümet bir araya gelince asgari ücreti istedikleri gibi çıkartıyorlar"

Atalay, "40 senedir de Türk-İş asgari ücretliler adına bunun bir tarafı, bir tarafı da 5 tane işveren, bir tarafı da hükümet. Maalesef 40 senedir de masadan 4 kere anlaşarak kalkmışız. Onun dışında 36 kere anlaşmadan masadan kalkmışız. Sebebi ise 15 kişilik bir komisyon, 5'i hükümet, 5'i işveren ve 5'i de biziz. 10 kişi bir araya geldiği zaman asgari ücret yürürlüğe giriyor. Asgari ücretlide örgütlü olarak çalışanların yüzde 1'i sendikalı, yüzde 99'u sendikasız olarak çalışıyor. İmkan olsa da tespit komisyonunda 5 tane asgari ücretle çalışan işçi komisyonda olsa. Bu sene ilk defa asgari ücret komisyonuna katılmasak mı diye konuştuk. Çünkü işverenle hükümet bir araya gelince asgari ücreti istedikleri gibi çıkartıyorlar" ifadelerini kullandı.

"DİSK ve HAK-İŞ'in temsilcileriyle bir toplantı yaptık"

Türkiye'de çalışan asgari ücretlilerin yüzde 99'unun sendikasız olduğuna dikkat çeken Atalay, "Asgari ücretliler, organize sanayide, hizmet sektöründe, otelde, restoranda çalışanlar ve bunların yüzde 99'u sendikalı değil. Sendika olan yerde asgari ücret olmuyor. Asgari ücret başladığı zaman başlangıç ücreti olarak başladı. Devlet bunun altında ücret kimseye veremezsin diyor ama asgari ücret geçim ücreti oldu. 7 milyonun üzerinde insan bu ücretle geçiniyor. Asgari ücretle geçinilmediğini biz ve yaşayanlar biliyor. Bununla ilgili TÜİK her sene bir rakam açıklıyor ama TÜİK'in açıkladığı rakamı bile alamıyoruz. Bununla ilgili DİSK ve HAK-İŞ'in temsilcileriyle bir toplantı yaptık. Yarın da bununla ilgili ortak bir açıklama yapacağız ve nasıl hareket edeceğimizi komisyon tespit edecek" açıklamasında bulundu.

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda grev hakkı gibi bir yaptırımımız yok"

Yarın başlayacak görüşmelerde kamuoyunu tatmin edecek bir rakam beklediklerini dile getiren Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, evet diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz ve bekliyoruz. Bu rakamı getirirlerse masada bunlarla beraber hareket ederiz. Bunun dışında kabul edilmeyecek bir rakama ne evet deriz ne de konuşuruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda grev hakkı gibi bir yaptırımımız yok. Çünkü bunların yüzde 99'u bizim üyemiz değil. Kamuoyunun büyük bir bölümü bunun böyle olduğunu bilmiyor. Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Açıklamaya Atalay'ın yanı sıra, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Tarım-İŞ Genel Başkanı İlhami Polat, Haber-İş Genel Başkanı Veli Solak ve Adalet Bakanlığı'nda temizlik işçisi olarak çalışan Türk-İş üyesi Özgül Yardımcı katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL