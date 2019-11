Türk iş adamı ABD'deki özel mücevher etkinliğinde onur konuğu oldu

25.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:32

Yavuz Yüksel Cartier'in ABD'deki en büyük özel mücevher etkinliğinin onur konuğu oldu.



Cartier'in en lüks, yüksek mücevher koleksiyonu, New York'ta tüm dünyadan seçkin 100 davetliye özel bir davetle sergilendi. Yenilenmiş antika eserler ve özel tarihi mücevherler dahil olmak üzere 500 en değerli parça, pırlanta, elmas, yakut, safir, zümrüt ve birçok en değerli taşlarla yeniden tasarlanıp Cartier Manhatta'da ve ikinci gün World Trade Center New York'un Cartier katında sadece özel davetlilere sergilendi.



Cartier'in dünyadaki en değerli parçalarının görülebildiği 'Yüksek Mücevher Etkinliği' daveti için Türkiye ve Ortadoğu'dan 22 ülkede 45 bin çalışan ile ağırlıklı enerji ve turizm odaklı yatırımlar yapan, sadece Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel onur konuğu olarak davet edildi.



Diana Ross sahne aldı



Davetin ilk günü için dünyadan davet edilen seçkin 100 kişi için gala yemeği düzenlendi. Gala yemeğinin ardından lüks ürün şirketi sadece davetlilerin görebildiği özel bir koleksiyonunu modeller eşliğinde özel bir defileyle sundu. Defilenin ardından davetlilere hazırlanan bir sürprizle Amerikalı ünlü şarkıcı Diana Ross sahneye çıkıp davetlilere unutulmaz güzel anlar yaşattı.



Davetin ikinci günü New York'un World Trade Center'daki Cartier katında gerçekleşti. Lüks ürün şirketi dünyadaki en özel ve tek örneğe sahip mücevherleri davetlilere ayrılan özel odalarda sadece davetlilere sunuldu. Davetlilerin yakından görmek istediği tüm mücevher parçalarını ayrılan özel odalarda gösteren söz konusu lüks ürün şirketinin ikinci günde de en önemli konuğu Yavuz Yüksel oldu. Yavuz Yüksel için özel bir karşılama ve sunum gerçekleştiren uluslararası Cartier yönetimi Türkiye'den ilk defa birinin bu özel etkinlik için davet edildiğini belirtip, Yavuz Yüksel'in davetlerine icabet ederek onları onurlandırdığını, etkinliğin en gözde ve dikkat çeken davetlisinin Yavuz Yüksel olduğu söyleyip memnuniyetlerini belirttiler.



"Mücevherlerin en ikonik tasarımlarını üretti"



Etkinlik alanına girişinden çıkışına kadar Cartier'in özel ilgisiyle karşılanan Yüksel, "Öncelikle Cartier Türkiye ve genel merkez Fransa yetkililerine bu nazik davetleri için şükranlarımı sunarım. Dünyanın en önemli mücevher etkinliğine onur konuğu olarak davetlerinden dolayı hem kendim hem ülkem adına onur duydum. Türkiye ve Ortadoğu'dan ilk defa davet edilen tek kişi olmanın gururuyla burada ülkemi de en güzel şekilde temsil etmeye geldim. Cartier'in dünyadaki en özel ve en pahalı ürünlerini görme fırsatı elde ettim. Hepsini yakından inceleyip yapılan tüm harika tasarımlarla ilgili beğenilerimizi ve markayla ilgili dileklerimizi ilettik. 170 yıllık tarihi boyunca, Cartier her zaman mücevherlerin en ikonik tasarımlarını üretti. Özellikle Tutti Frutti koleksiyonunu, panter motiflerini, geometrik kreasyonlarını, yenilenmiş antika ürünlerini ve aksesuarlarını ilgiyle karşıladım. Markanın sürekli farklı stil ve motiflere rağmen lüks mücevherdeki başarısının anahtarlarından biri, parçaların her zaman açıkça Cartier olarak tanımlanabilir olmasından kaynaklanıyor. Cartier'i nerede görseniz tanırsınız. Ayrıca burada Paris'ten gelen özel tasarım ustalarından gördüğümüz şekilde Cartier'in yüksek mücevher tasarımlarında tasarıma göre taş üretilmez. Taşa göre tasarım çıkarılır, böylelikle taşın en değerli hali, en güzel kesimine uygun en ilham veren tasarım ortaya çıkarılıyor. Tasarım ve kompozisyon taş tarafından belirleniyor. Değerli taşa olan bu temel ilgi, Cartier stilinin temel bir bileşeni. Taşın güzelliğinin korunması ve açığa çıkarılması üzerine oluşturulan bu tasarımlar her zaman en etkileyici şekilde hazırlanıyor" açıklamasında bulundu.



Kasım ayının son yarısında New York'ta düzenlenen ABD'nin en büyük yüksek takı sergisine sadece dünyadan en seçkin 100 kişi seçildi., Ayrıca Cartier'in geleneksel mücevher koleksiyonundan (lüks markanın satın aldığı ve restore ettiği eski parçalar) eserler de yer aldı. Her iki koleksiyon da sadece özel müşterileri için satışta oldu.



Etkinliğin en heyecan verici unsuru, markanın Cartier Yüksek Mücevher Koleksiyonu adıyla bilinen önemli tarihi mücevherlerden oluşan, dünyada tek örnek olarak yapılan bu özel koleksiyonları sadece davetlilerin alabileceği oldu. Dünyanın en pahalı mücevherleri olan bu ürünlerini de sadece davetliler yakından görme şansına sahip olup satın alabiliyor.



Yakutlara, safirlere, zümrütlere ve elmaslara ek olarak, hoş bir etki oluşturmak için kullanılan beklenmedik mücevher kombinasyonlarının bazı ince örnekleri sunuldu. Uzun, bükümlü panter modelleri, yenilenmiş tarihi eserler, aksesuarlar, en özel saatler, kolyeler ve küpeler davetliler için özel olarak New York'a getirildi.



Lüks ürün şirketi, davetlilere karmaşık kreasyonların ardındaki süreci göstermek için Paris atölyesinden üç usta getirdi. İkinci günkü etkinlik alanında Paris'ten gelen 3 mücevher zanaatkarlar tarafından ayrıca lüks ürün şirketi tasarımlarının tüm aşamaları uygulamalı olarak gösterildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA