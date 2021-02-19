Türk Hava Yolları ile Sistem9 Yeşilyurt arasındaki CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçı 2 Mart'a ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türk Hava Yolları ile Sistem9 Yeşilyurt arasındaki CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçı 2 Mart'a ertelendi

19.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:01
Türk Hava Yolları ile Sistem9 Yeşilyurt arasındaki CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçı 2 Mart'a ertelendi

Voleybol CEV Challenge Kupası'nda Türk Hava Yolları ile Sistem9 Yeşilyurt arasında 24 Şubat Çarşamba günü oynanması planlanan yarı final ilk maçı, 2 Mart Salı gününe ertelendi.

Voleybol CEV Challenge Kupası'nda Türk Hava Yolları ile Sistem9 Yeşilyurt arasında 24 Şubat Çarşamba günü oynanması planlanan yarı final ilk maçı, 2 Mart Salı gününe ertelendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, iki ekip arasında oynanması planlanan karşılaşma, Türk Hava Yolları takımında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından 2 Mart'a ertelendi.

Eşleşmede rövanş karşılaşması ise 3 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Rakibine karşı her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuran ekip, adını CEV Challenge Kupası'nda finale yazdıracak. İki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak altın seti kazanan ekip, finale yükselecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pervin Buldan Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Erol Bulut Osman Özköylü Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Şehit Terör Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Hava Yolları ile Sistem9 Yeşilyurt arasındaki CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçı 2 Mart'a ertelendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 15:00:51. #1.16#
title