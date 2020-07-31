- Türk F-16'ları "TurAz Kartalı 2020" için Azerbaycan'da - Türk F-16'ları "TurAz Kartalı 2020" için Azerbaycan'da Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin başlattığı "TurAz Kartalı 2020" tatbikatlarında yer alacak F-16 uçakları Azerbaycan'a geldi.

- Türk F-16'ları "TurAz Kartalı 2020" için Azerbaycan'da

BAKÜ - Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin başlattığı "TurAz Kartalı 2020" tatbikatlarında yer alacak F-16 uçakları Azerbaycan'a geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 uçakları "TurAz Kartalı 2020" ortak askeri tatbikatlarına katılmak üzere Azerbaycan'a geldi. Tatbikata katılacak F-16 pilotlarına karşılama töreni düzenlendi. Törende iki ülke marşları okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.

Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunma sistemleri yer alıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: İHA