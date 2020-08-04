HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

"Türk ekonomisine verdiğimiz desteği sürdürdük"

TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, "Salgın etkilerinin yavaşlamaya başladığı bu günlerde TSKB kültürünün yapı taşlarından olan sorumlu bankacılık yaklaşımımız ve sürdürülebilir kalkınma odağımız ile sahip olduğumuz sermaye öğelerini en etkin şekilde kullanarak müşterilerimiz ve ülkemiz için...

04.08.2020 20:31 | Son Güncelleme: 04.08.2020 20:31

TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, "Salgın etkilerinin yavaşlamaya başladığı bu günlerde TSKB kültürünün yapı taşlarından olan sorumlu bankacılık yaklaşımımız ve sürdürülebilir kalkınma odağımız ile sahip olduğumuz sermaye öğelerini en etkin şekilde kullanarak müşterilerimiz ve ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'den (TSKB) yapılan açıklamaya göre, TSKB 2020 yılının ilk yarısına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı. TSKB'nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 46,8 milyar TL'ye ulaştı.

TSKB, 2020 yılının ilk yarısına ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yılbaşına göre yüzde 12,8 artırarak 46,8 milyar TL'ye ulaştırdı. Bankanın toplam kredi portföyü ise aynı dönemde yüzde 11,5 büyüme kaydederek 35,1 milyar TL oldu.

İlk altı aylık dönemde 868,9 milyon TL tutarında karşılık ve vergi öncesi kar elde edilirken, net dönem karı 322,0 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece ikinci çeyrekte yüzde 12,4 düzeltilmiş özkaynak karlılık oranı ve yüzde 16,6 seviyesinde sermaye yeterlilik oranı gerçekleştirildi.

"Türk ekonomisine verdiğimiz desteği sürdürdük"

TSKB'nin, koronavirüs salgının etkilerinin hissedildiği ikinci çeyrekte, çalışanları ve paydaşlarının sağlığını korumaya öncelik vererek tüm faaliyetlerine tam verimle devam ettiğini ve Türk ekonomisine verdiği desteği kesintisiz sürdürdüğünü belirten TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, ikinci çeyrekte beklentilerle uyumlu finansal sonuçlar elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yatırım dönemi pandemi sürecine denk gelen başta yenilenebilir enerji kredileri olmak üzere yatırımların nakdi finansmanına hız kesmeden devam ettik. Bununla birlikte, gıda ve temizlik-hijyen gibi sektörlerde kapasitelerin pandemi kaynaklı talebe cevap verebilmesi ve şirketlerin 'yeni normal' dönemde ihtiyaçlara cevap verebilmek için ürün çeşitlendirmesine gidebilmesi amacıyla müşterilerimize yatırım kredileri kullandırarak destek olduk. Üretim hatlarının verimli çalışmasını korumak ve arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik işletme kredisi ihtiyaçlarını da özellikle karşılamaya çalıştık. Kalkınma bankacılığı misyonumuz doğrultusunda; bu dönemde nakit akımları nispeten olumsuz etkilenen müşterilerimizin önümüzdeki döneme ilişkin faaliyetlerini göz önüne alarak gerekli itfa planı değişikliklerinde yardımcı olmaya çalıştık, işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik vaka bazlı çözümler sunduk. Salgın etkilerinin yavaşlamaya başladığı bu günlerde TSKB kültürünün yapı taşlarından olan sorumlu bankacılık yaklaşımımız ve sürdürülebilir kalkınma odağımız ile sahip olduğumuz sermaye öğelerini en etkin şekilde kullanarak müşterilerimiz ve ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz."

"Bankamız, ikinci çeyrekte de önemli çalışmalara imza atmaya devam etmiştir"

Börü, bankanın mevcut koşullar altında yatırım bankacılığı faaliyetleriyle yine önemli işlere imza attığını kaydederek, "Haziran ayı başında Zorlu Enerji için Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracını gerçekleştirdik. Zorlu Enerji adına oluşturulan toplam 450 milyon TL tutarında sürdürülebilirlik temasına sahip Sukuk İhraç Programı çerçevesinde 50 Milyon TL tutarındaki ilk ihracı başarılı şekilde tamamladık. Uzman bankacılığımıza müşterilerimizin ihtiyaçlarını öncü ve yenilikçi ürünlerle karşılamak suretiyle devam edeceğiz." dedi.

"Sendikasyon kredisini başarılı bir şekilde tamamladık"

Paydaşlarla sürdürülen değerli ilişkilerin ve anlamlı işbirliklerinin göstergesi olan sendikasyon kredisini Temmuz ayının başında tamamladıklarını hatırlatan Börü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sendikasyon kredimizin imzasını Temmuz ayının başında gerçekleştirdik. Süregelen güçlü fon yaratma kabiliyetimizin ve yıllara sair uluslararası finansal kurumlarla geliştirdiğimiz sağlam işbirliklerimizin bir kanıtı olarak sendikasyon kredimize yüksek talep geldi. 12 farklı ülkeden 12 bankanın katılımı ile gerçekleşen 150 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi katılımcılarımıza bir yenisini daha eklemeyi başardık ve coğrafi dağılımımızı zenginleştirdik. İhtiyaçlarımız ve sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda kredimizi yüzde 85 oranında yeniledik ve güçlü likidite yapımızı koruduk. Tüm katılımcı kurumlarımıza TSKB ve ülkemize duydukları güven için bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü 3. Sayfa
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Magazin
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi Güncel
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum 3. Sayfa
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor Güncel
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi.
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi.
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü
Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü
El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi
El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı
Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı
Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Lübnan'daki korkunç patlama anının görüntüleri ortaya çıktı! Atom bombasını andırdı
Lübnan'daki korkunç patlama anının görüntüleri ortaya çıktı! Atom bombasını andırdı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Orhan Gencebay İzzet Yıldızhan
Spor Beto Jose Sosa Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Karar Deprem Malatya
Şu an buradasınız: "Türk ekonomisine verdiğimiz desteği sürdürdük" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 20:34:35. #1.14#
title