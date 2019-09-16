Türk Dünyası Kültür Başkenti'nde Türk Filmleri Haftası başlıyor

16.09.2019 21:42

Yerli Düşünce Derneği'nin düzenlediği Türk Dünyası Kültür Başkenti OŞ – Türk Filmleri Haftası etkinliği yarın başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Oş Belediyesi ve TÜRKSOY'un destekleri ile düzenlenen etkinlik Kırgızistan'ın Oş kentinde gerçekleşecek.

Etkinlik kapsamında "Bizim İçin Şampiyon", "Börü" ve "Rafadan Tayfa (Animasyon)" filmleri, Semetey Sineması ve Nur Sineması'nda ücretsiz izlenebilecek.

Film gösterimlerinden sonra sanatçılarla seyirci buluşmalarının yapılacağı etkinlikte, Türkiye'den gelen yönetmenler, oyuncular ve yapımcılarla Kırgızistan sinema sanatçıları buluşması ve ortak yapımlar üzerine söyleşiler gerçekleştirilecek.

Etkinlikte Türkiye'den AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından Sezgin Erdemir, FİYAP Genel Sekreteri Ahmet Edebali, Yapımcı Yeşim Kocaman ve Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü yönetmen Öner Kılıç da yer alacak.

Kırgızistan ile Türkiye arasında sinemanın gücüne dayanan bir köprü kurmayı, usta yönetmenlerin ödüllü eserlerinin yanı sıra hazırladığı seçki ile Türk sinemasına "panoramik" bir bakış imkanı sunmayı hedefleyen Türk Filmleri Haftası 19 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA