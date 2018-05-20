Türk Bilim İnsanları, Bor Kullanarak Plastiği Çeliğe Dönüştürdü

Plastik, polimer malzemelerin dayanıklılığını artırma ve özgün ağırlığı hafif ama dayanıklı bir malzeme ihtiyacını karşılamak için başlatılan çalışmaya Balıkesir Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Recep Koç ile Edremit'te bulunan AR-GE firması sahibi Faruk Durukan imza attı. Testler sonrası plastik, polimer malzeme ile borun saflaştırılmasından elde edilen Sodyum Pentaborat'ın birleştirilmesi ile elde edilen yeni ürün çelik kadar mukavemet gösterdi. Geliştirilen polimer plastik ürün hafifliği ve dayanıklılığı ile özellikle milli silah, otomobil ve havacılık sanayisi için önemli bir ham madde olarak işaret ediliyor.

"TESTLERDEN BAŞARI ELDE ETTİK"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Recep Koç; "Burada plastiğin içerisine Sodyum Pentaborat'ın faklı katkı oranları ile katılmak suretiyle mekanik özelliği incelenmesi çalışmamız esas alındı. Bunların içerisine farklı oranlarda kattığımız zaman bunun aşınmasını, sürtünme özelliklerini en az iki üç kat iyileştirdiğini fark ettik. Bunu gerçek sanayi ortamında da makaralarda, makine ekipmanlarında test ettik. Gayet faydalı bir ürün olarak ortaya çıktı."dedi.

"TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK BİR PROJE"

AR-GE Firması sahibi Faruk Durukan da "Bizim şirketimiz bir AR-GE şirketidir. Biz Bor'un 15 tür farklı şekilde üretimini yapıyoruz. Sodyum Pentaborat gibi farklı farklı 15'e yakın türünü saflaştırmayı başarmıştık. Daha evvel netron ışınları ile de çalışmıştık. Bu şu an yaptığımız çalışma sanayi üniversite işbirliğidir. Bizim üretmiş olduğumuz Sodyum Pentaborat Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulunda polimerlere bağlanarak çelik ayarında plastik üretilmesi başarıldı. Bu roket sanayinden tutun, silah sanayinden tutun, araba sanayinden tutun, makaralarda, aşınma olabilecek yerlerin tümünde kullanılabilecek katma değeri yükselmiş bir ara malzeme olmuş oluyor. Bor zaten ara bir üründür. Nereye katılırsa oradaki değeri yükseltiyor. Tabiki nereye katılacağını da iyi bilmek gerekiyor. Bu konuda da sağolsun üniversitelerimiz sanayi üniversite işbirliği şeklinde çalışılıyor. Edremit Meslek Yüksekokulumuz bu konuda sanayicilerimeze yardımcı oluyor. Bu aslında Türkiye için örnek bir projedir. Sanayici, üniversite işbirliğinin en güzel örneklerinden birtanesidir." diye konuştu.

"ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GÜZEL BİR ÖRNEĞİ"

BAÜN Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Raif Sakin ise "En büyük problemimiz katma değeri yüksek ürünler ve AR-GE konusunda. Biz şöyle şanslıyız. Edremit'in merkezinde bir AR-GE firması var. Hem bu çevrenin zeytin ve zeytinyağı, zeytinyaprağı gibi yada Kazdağları'ndaki endemik bitkilerin ekstratı gibi katma değeri yüksek ürünler imal edip yurt dışına ihraç edebiliyor, hem de bunun dışında bir çok alanda çalışmaları var. Faruk Durukan ile 10 yıldır beraber çalışıyoruz. Kimse farketmese de üniversite sanayi işbirliğinin güzel bir örneği sergileniyor. Bir meslek yüksekokuluyla Edremit'teki bir AR-GE firması beraber güzel çalışmalar yapıyor. Borun 15 farklı türevini Edremit'te elde edip, diğer farklı plastik türleri ile bir araya getirdik. Özellikle uzay sanayinde, uçak sanayisinde, hafif ama mukavemeti yüksek ve sektörlere katkı yapacak bir gelişmeye imza attık" şeklinde konuştu.