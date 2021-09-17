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Turist çocuklarına Rixos'tan profesyonel turnuva

Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Haberler | Spor
Turist çocuklarına Rixos'tan profesyonel turnuva

ANTALYA'daki Rixos otellerinde konaklayan müşterilerin çocuklarından oluşturulan takımların mücadele ettiği 2'nci Rixos Futbol Turnuvası sona erdi.

ANTALYA'daki Rixos otellerinde konaklayan müşterilerin çocuklarından oluşturulan takımların mücadele ettiği 2'nci Rixos Futbol Turnuvası sona erdi. Mücadelelerin hakemliklerini Cüneyt Çakır ve Ümit Öztürk yaptı.

Rixos Hotel's tarafından bu yıl ikincisi Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'nde bulunan Rixos Premium Tekirova'da düzenlenen Rixos Futbol Turnuvası, Antalya'da bulunan Rixos otellerindeki yerli ve yabancı müşterilerin çocuklarının katılımı ile yapıldı. Rixos Futbol Turnuvası'na, Rixos Sungate, Rixos Premium Tekirova, Rixos Premium Belek ve The Land Of Legends'da konaklayan 10 ülkenin çocuklarının bir arada katıldığı mücadeleler aileleri ve otellerin yönetimlerinden tam not aldı. Mücadelenin tek kız futbolcusu 10 yaşındaki Alisa Avşar izleyenlerden bol bol alkış topladı.

2019 yılından itibaren otellerde konaklayan çocuklara özel olarak Rusya eski milli takım futbolcusu Andrey Arshavin liderliğinde Rixos Futbol Akademisi'nde eğitim alan ve antrenman yapan çocuklar her yıl düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen turnuva ile kupayı kazanmak için ter döküyor.

Turnuvanın bu yıl hakemliğini Cüneyt Çakır ve Ümit Öztürk yaptı. Mücadele boyunca çocuklarla saha içinde girdikleri diyaloglarla eğlenceli anlar yaşayan hakemler de zorlu lig fikstürünün ardından bir nebze de olsa nefes aldı.

Mücadeleler ardından kupayı Rixos Sungate Otel'in takımı kazanırken düzenlenen ödül töreninde tüm katılan çocuklara madalya verildi. Kupa töreni ise profesyonel ödül törenlerinden farksızdı. Şampiyon tanımın minik oyuncuları kupa ile birlikte The Land Of Legends'da tatil kazandı.

Rixos Premium Tekirova Genel Müdürü Tahir Altınkaya, "Rixos Hotel's olarak çocukların katılımıyla Rixos Futbol Turnuvası'nın ikincisini düzenliyoruz bu yıl. Eski Rus milli futbolcu Andrey Arshavin'in liderliğinde futbolcularımız haziran ayından beri çalışıyor ve bu günün duyurusunu yapıyoruz. Bugün heyecanın yaşandığı, finalin yapıldığı ve turnuvanın yaşandığı gün. Katılımlarını 10 ayrı ülkeden gerçekleştiren çocuklar aileleriyle büyük ödüle koşmuş oldular burada. Büyük ödül olarak da The Land of Legends'da konaklamalarını gerçekleştirecekler. FIFA kokartlı Cüneyt Çakır ve Ümit Öztürk hocalarımızın yönettiği bu organizasyonda da kendilerine de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Düzenlenen organizasyonun hakemlerinden Ümit Öztürk, "Ben de 3 çocuk babası olarak evdeki çocukları bildiğim için burada da onların gözlerindeki heyecanı görebiliyorum. Denizli'de de daha önce bu tarz organizasyonlarda bulunduk. Çocuklarla birlikte olmak çok daha ayrı, çok daha keyifli. Bizim için de çok güzel bir organizasyondu. Tahir Bey ve Ertan Bey düzenlediler davet ettiler, ellerine emeğine sağlık herkesin" diye konuştu.

Turnuvanın final maçını yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır da şöyle dedi:

"Tabii yoğun ve stresli bir sezon geçiriyoruz ama bazen bu sezon içerisinde böyle güzel organizasyonlar oluyor. Bu organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum başta Tahir Bey ve Ertan Bey olmak üzere. Gerçekten çok güzel bir ortam var burada. Burada çocuklar maç oynayacaklar, onlar için de ayrı bir heyecan ayrı bir keyif biz de en ufak bir desteğimiz ve katkımız olabilirse ne mutlu bize. Bugün güzelce eğleneceğiz hep birlikte."

- Antalya
Turist çocuklarına Rixos'tan profesyonel turnuva

Turist çocuklarına Rixos'tan profesyonel turnuva

Turist çocuklarına Rixos'tan profesyonel turnuva

Turist çocuklarına Rixos'tan profesyonel turnuva

Turist çocuklarına Rixos'tan profesyonel turnuva

Turist çocuklarına Rixos'tan profesyonel turnuva

Turist çocuklarına Rixos'tan profesyonel turnuva

Turist çocuklarına Rixos'tan profesyonel turnuva

Turist çocuklarına Rixos'tan profesyonel turnuva

Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Spor Haberleri
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