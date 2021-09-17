Turist çocuklarına Rixos'tan profesyonel turnuva

ANTALYA'daki Rixos otellerinde konaklayan müşterilerin çocuklarından oluşturulan takımların mücadele ettiği 2'nci Rixos Futbol Turnuvası sona erdi. Mücadelelerin hakemliklerini Cüneyt Çakır ve Ümit Öztürk yaptı.

"Tabii yoğun ve stresli bir sezon geçiriyoruz ama bazen bu sezon içerisinde böyle güzel organizasyonlar oluyor. Bu organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum başta Tahir Bey ve Ertan Bey olmak üzere. Gerçekten çok güzel bir ortam var burada. Burada çocuklar maç oynayacaklar, onlar için de ayrı bir heyecan ayrı bir keyif biz de en ufak bir desteğimiz ve katkımız olabilirse ne mutlu bize. Bugün güzelce eğleneceğiz hep birlikte."