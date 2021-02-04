Turgutluspor kendine geldi
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Turgutluspor kendine geldi

04.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:02
Turgutluspor kendine geldi

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste iki maçta alınan yenilgilerin ardından Mamak Futbol Kulübü'nü evinde 6-0 yenen Turgutluspor kara bulutları dağıttı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste iki maçta alınan yenilgilerin ardından Mamak Futbol Kulübü'nü evinde 6-0 yenen Turgutluspor kara bulutları dağıttı. Rakibini gol yağmuruna tutan kırmızı-siyahlılarda yeni teknik direktör Ramazan Kurşunlu ilk 3 puan sevincini yaşadı. Maça çok istekli başladıklarını belirten genç teknik adam, "İlk 20 dakikada 2 gol bularak rahatladık. Ardından oyunu çözdük ve devamını getirdik. Bu galibiyet bizim için milat olsun. Seri yakalayıp tırmanışımızı sürdüreceğiz" dedi.Turgutluspor gelecek hafta deplasmanda Pendikspor'un rakibi olacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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