Turgutlu'nun yüksek kesimleri, beyaza büründü
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Turgutlu'nun yüksek kesimleri, beyaza büründü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

06.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:36
Turgutlu'nun yüksek kesimleri, beyaza büründü

MANİSA'nın ilçesinde, kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. 

Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde bu başlayan kar yağışı, özellikle Dağmarmara bölgesindeki Kuşlar, Hacıisalar, , Ören, Kabaçınar, Yunusdere mahallelerinin yanı sıra Ayvacık, Güney ve Yukarı Bozkır'da etkili oldu. Çaldağı'nda kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Kar manzarası, mahalle sakinlerince fotoğraflandı. Bölgede sürücüler, yollarda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. 


Kaynak: DHA
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