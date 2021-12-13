Turgutlu'da Öğrencilere Başkan Ergün Desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turgutlu'da Öğrencilere Başkan Ergün Desteği

Turgutlu'da Öğrencilere Başkan Ergün Desteği
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında Turgutlu ilçesinde Çampınar ve Musacalı İlköğretim Okulu öğrencilerine okul seti, bot ve Atatürk resminin olduğu baskılı tişört armağan etti.

MANİSA (Bültenler) - Çampınar İlkokulu Müdürü Emin Bulut ve Musacalı İlkokulu Müdürü Mustafa Hazer, geleceğimiz olan çocuklarımız için yapılan eğitim destekleri için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri koordinesinde, ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim desteği sürüyor. Bu kapsamda son olarak Turgutlu ilçesinde Çampınar İlkokulu ve Musacalı İlkokulunda öğrencilere eğitim desteğinde bulunuldu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kışın çocukların üşümemesi için bot, okul seti ve Atatürk resminin olduğu baskılı tişört armağan etti. Çampınar İlkokulu Müdürü Emin Bulut ve Musacalı İlkokulu Müdürü Mustafa Hazer, çocukların eğitimi için verilen destekten mutlu olduklarını ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title