Turgutlu'da Öğrencilere Başkan Ergün Desteği

MANİSA (Bültenler) - Çampınar İlkokulu Müdürü Emin Bulut ve Musacalı İlkokulu Müdürü Mustafa Hazer, geleceğimiz olan çocuklarımız için yapılan eğitim destekleri için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri koordinesinde, ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim desteği sürüyor. Bu kapsamda son olarak Turgutlu ilçesinde Çampınar İlkokulu ve Musacalı İlkokulunda öğrencilere eğitim desteğinde bulunuldu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kışın çocukların üşümemesi için bot, okul seti ve Atatürk resminin olduğu baskılı tişört armağan etti. Çampınar İlkokulu Müdürü Emin Bulut ve Musacalı İlkokulu Müdürü Mustafa Hazer, çocukların eğitimi için verilen destekten mutlu olduklarını ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler.

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