KİLİS'te Çobanbey ve Öncüpınar sınır kapılarında incelemelerde bulunan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Suriye'ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolar ihracat yaptık. Bu ihracat hacmini daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.

Öğlen saatlerinde sınır hattına gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay ile GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz ve bakanlık yetkilileri, Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Halil Şaşmaz'dan gümrük kapılarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Turagay, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Turagay, amaçlarının Suriye'ye yapılan ihracatı artırmak olduğunu ifade ederek, "Karşı tarafta Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) var. ÖSO'nun olduğu alanlarda hem bizim hem de orada yaşayan Suriye vatandaşlarımızın refahını artırmamız gerekiyor. Ticaretin önünü mümkün olduğu kadar açmamız gerekiyor. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yaptık, bir genelge çıkarttık. 15 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere artık ihracattaki engellerin hemen hemen hepsini kaldırdık diyebilirim. Ticaret artık serbest hale geldi diyebilirim. Tabii ki birkaç tane istisnai mallar var. Bunlara güvenlik nedeniyle izin verilmiyor. İthalatta da çok büyük adımlar attık. Amacımız çok net ve ortadadır; iki tarafın da refahını artırmak. Suriye halkının, Suriye vatandaşlarının refahını artırmak bölgenin zenginleşmesini sağlamak. Birbirleri ile koordineli bir şekilde içiçe geçmiş bir şekilde barış ortamı içerisinde yapmaktır. Amacımız Karkamış, Çobanbey ile Öncüpınar'dan yıllık 100 bin TIR'a ulaşmaktır. Bunlara da ulaşacağız" dedi.

SURİYE'YE 2018 YILINDA 1 MİLYAR 344 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPILDI

Turagay, Suriye'ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolar ihracat yapıldığını ifade ederek, "70 milyon dolarlık ithalatımız var. Bu rakamlar 2010 yıllarında 1 milyar 800 bin dolarlara çıkmıştı. Amacımız bu ihracat hacmini daha da geliştirmektir. Buna paralel olarak ithalatı da artırmaktır. Karşı tarafın da refahını artırmak gerekiyor. Bizim de refahımızın artması gerekiyor. Karşı tarafta ihtiyaçlar çok fazla, bu ihtiyaçları zamanında karşılamak önemlidir. Oradaki barış ortamını, kendi içimizdeki barış ortamını birinci önceliğimiz içerisinde tutuyoruz" diye konuştu.



Kaynak: DHA