Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 194 can kaybı

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 194 kişi yaşamını yitirirken, 8 bin 213 yeni vaka tespit edildi.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 194 kişi yaşamını yitirirken, 8 bin 213 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 194 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 8 bin 213 kişinin enfekte olduğu ve 6 bin 806 kişinin iyileştiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 11 milyon 700 bin nüfuslu Tunus'ta toplam can kaybı 16 bin 845, vaka sayısı 518 bin 609 olurken, 413 bin 155 kişi ise sağlığına kavuştu.

Tunus Sağlık Bakanlığı ülkede Kovid-19'un Alfa ve Delta varyantlarının hızla yayıldığı uyarısında bulunurken, salgının yol açtığı sağlık krizi nedeniyle çeşitli ülkeler Tunus'a yardım gönderiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti