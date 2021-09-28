Tunus'ta bir haftada 87 düzensiz göç girişimi engellendi

Tunus'ta 19-27 Eylül tarihlerinde 87 düzensiz göç girişiminin engellendiği ve 1046 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Tunus Muhafızları Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, son dönemdeki düzensiz göç girişimlerine ilişkin bilgi verdi.

Cebabli, 19-25 Eylül tarihlerinde 23 kara sınırı ihlali ile 53 deniz sınırı ihlalinin engellendiğini kaydetti.

Söz konusu kara sınırı ihlallerinde 90, deniz sınırı ihlallerinde de 557 kişinin gözaltına alındığını aktaran Cebabli, sahil güvenlik güçlerinin 27 Eylül'de düzenlediği operasyonda ise 11 deniz sınırı ihlalinin engellendiğini ve 345 kişinin yakalandığını ifade etti.

Cebabli, düzenlenen diğer operasyonlarda da 54 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayıs ayına kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini bildirmişti.