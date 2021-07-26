Tunus Cumhurbaşkanı'nın Başbakanı görevden alma kararını darbe olarak niteleyen Nahda Lideri Gannuşi: "Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için...
Tunus Cumhurbaşkanı'nın Başbakanı görevden alma kararını darbe olarak niteleyen Nahda Lideri Gannuşi: "Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz"
Tunus Cumhurbaşkanı'nın Başbakanı görevden alma kararını darbe olarak niteleyen Nahda Lideri Gannuşi: "Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı