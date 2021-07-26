Tunus Cumhurbaşkanı'nın Başbakanı görevden alma kararını darbe olarak niteleyen Nahda Lideri Gannuşi: "Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için...
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Tunus Cumhurbaşkanı'nın Başbakanı görevden alma kararını darbe olarak niteleyen Nahda Lideri Gannuşi: "Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için...

Tunus Cumhurbaşkanı'nın Başbakanı görevden alma kararını darbe olarak niteleyen Nahda Lideri Gannuşi: 'Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için...
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Tunus Cumhurbaşkanı'nın Başbakanı görevden alma kararını darbe olarak niteleyen Nahda Lideri Gannuşi: "Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz"

Tunus Cumhurbaşkanı'nın Başbakanı görevden alma kararını darbe olarak niteleyen Nahda Lideri Gannuşi: "Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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Tunus Cumhurbaşkanı'nın Başbakanı görevden alma kararını darbe olarak niteleyen Nahda Lideri Gannuşi: "Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için... - Haberler
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