Tunus Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri "ikili ilişkiler ve Kovid-19'la mücadeleyi" görüştü
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Tunus Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri "ikili ilişkiler ve Kovid-19'la mücadeleyi" görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ikili ilişkiler ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliğini görüştüğü belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri
21.05.2020 23:49 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:49

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ikili ilişkiler ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliğini görüştüğü belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said ile Katar Emiri telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aramanın Şeyh Temim tarafından yapıldığı görüşmede Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Said, Kovid-19 ile mücadelede ülkesine destek olan Katar'a teşekkürlerini sunarken, Emir Temim de Cumhurbaşkanı Said'e Katar'ı ziyaret etme davetinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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