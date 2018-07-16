Tunus Cumhurbaşkanı "Hükümet ya Krizi Bitirmeli ya da İstifa Etmeli"

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, hükümetin ülkesinin siyasi istikrarı için çözüm bulmasını veya istifa etmesini istedi.

Tunus'taki özel bir televizyon kanalına konuşan Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Tunus'taki mevcut durumun siyasi mutabakat veya istifa ile aşılması gerektiğini ifade etti. "Siyasi çözümün bulunmadığı sürece başbakanın istifa etmesi gerekiyor" diyen Sibsi ülkenin kötüye gittiğini ifade ederek, halkın isteklerini gerçekleştirmeyen hükümetin başarılı olamayacağını dile getirdi.

2019 seçimi için kendisini aday göstereceğini ifade eden Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'e ülkesinin şu anki durumunu düşünmesi gerektiğini hatırlatan Sibsi, ülkenin içinde zafiyet olduğunu, siyasi durumun istikrarlı olmadığını, gerginliği azaltmak için tarafların birbirleriyle çalışması gerektiğini vurguladı.

Tunus'ta "Nida Tunus", "Nahda Hareketi", "Afak Tunus" ve "El-Mesar" partilerinden oluşan koalisyon hükümetinin Nahda Hareketi'ni dışlama çağrısı üzerinde Sibsi, Nahda Hareketi'ni dışlamak isteyen partileri eleştirerek, "Nahda Hareketi güçlü ve ben Nahda'yı savundum. Ne Nahda'yı ne de başkasını dışlamayız" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, tarafların arasında yeni anlaşmayı sağlamak için girişimde bulunacağını açıkladı. - TUNUS