Tuncer Salihoğlu Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Alanya'da yapılacak - Haberler Spor
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Tuncer Salihoğlu Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Alanya'da yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Tuncer Salihoğlu Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Alanya'da yapılacak

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Tuncer Salihoğlu Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası yapılacak.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Tuncer Salihoğlu Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası yapılacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile 30 Ocak Pazar günü Alanya Kent Ormanı'nda Tuncer Salihoğlu Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası 250' ye yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Şampiyonada kadın ve erkek olmak üzere master, genç, yıldız A U17, yıldız B U15, elit ve U23 kategorilerinde bisikletçiler mücadele edecek. Yarışlar saat 10.00 da master kategorisinde başlayacak. Saat 13.00 da elit yarışları ve saat 15.30 da yarışların ödül töreni yapılacak. - ANTALYA

Tuncer Salihoğlu Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Alanya'da yapılacak

Tuncer Salihoğlu Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Alanya'da yapılacak

Tuncer Salihoğlu Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Alanya'da yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor, Haber

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