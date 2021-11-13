İSTANBUL (İHA) - Tunceli'nin değerleri canlı heykel performansıyla yaşatılıyor

TUNCELİ - Tunceli'nin artık hayatta olmayan değerli insanlarının canlı heykelleri kentin farklı noktalarında sergilendi.

Tunceli Belediyesi öncülüğünde İstanbul Çığlık Tiyatrosu ve Oyun Değirmeni Tiyatro Grubu tarafından kentin ileri gelen simaları canlı heykel performansı ile yaşatılmaya çalışılıyor. Etkinlik kapsamında Türk Şiirinin önemli isimlerinden Tunceli doğumlu Cemal Süreya ile Dengbej Süleyman Doğan, divaneler Seyit Hüseyin ile Baba Bertal'ın canlı heykelleri kentin farklı noktalarında sergilendi.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlik hakkında açıklama yapan Tiyatro Yönetmeni Yılmazcan Şare, "Etkinliğimiz canlı heykel performansı. Bunların hepsi bizim değerlerimiz. Değerlerimizi sahip çıkıp tekrar anımsatmak amacıyla böyle bir çalışmanın içine girdik" dedi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da katılarak canlı heykellerle fotoğraf çektirdi.