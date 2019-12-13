Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü İpek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü İpek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:44
Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü İpek, AA'nın

Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör İpek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "" kategorilerinde yer alan fotoğrafları tek tek inceledi. kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafını seçen İpek, yaşam kategorisinde 'ün "Çukurca'da çeltik tarlası", kategorisinde ise 'ın "Derbi çekişmesi" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden anlamlı ve güzel olduğunu ifade eden İpek, "Fotoğraflar yaşamı duyguya dayalı şekilde anlatmış. Bu doğrultuda karar verdim ve özellikle Diyarbakır annelerinin fotoğrafını seçtim çünkü ülkemizin de gündeminde olan ve çok anlamlı bir fotoğraf olmuş." diye konuştu.

Kaynak: AA
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