Tunceli'de hafif ticari araca çarpan cip takla attı: 2 yaralı
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Tunceli'de hafif ticari araca çarpan cip takla attı: 2 yaralı

10.12.2020 20:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:59
Tunceli'de hafif ticari araca çarpan cip takla attı: 2 yaralı

TUNCELİ'de, hafif araca çarpan cipin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

TUNCELİ'de, hafif araca çarpan cipin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde kent merkezinde 15 Temmuz Bulvarı'nda meydan geldi. Doğukan Deniz Beyazgül'ün kullandığı 62 AB 598 plakalı cip, sürücünün kontrolünden çıkarak, önünde hareket halindeki Sinan Tutuman yönetimindeki 62 AC 811 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle Beyazgül'ün kullandığı cip takla attı. Kazada her iki araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA YERİNE GELEN ANNE FENALIK GEÇİRDİ 

Kazanın ardından olay yerine gelen 62 AB 598 plakalı araçta yara almadan kurtulan Düzgün Kaplan'ın annesi sinir krizi geçirdi. İsmi öğrenilemeyen anne, çevredekilere "Oğlum nerede, doğru söyleyin, bir şey oldu mu?" diyerek fenalaştı. Bu sırada oğlu Düzgün Kaplan, araçtan çıkarak, annesine sarılıp, teselli etti. 


Tunceli'de hafif ticari araca çarpan cip takla attı: 2 yaralı
Tunceli'de hafif ticari araca çarpan cip takla attı: 2 yaralı
Tunceli'de hafif ticari araca çarpan cip takla attı: 2 yaralı
Tunceli'de hafif ticari araca çarpan cip takla attı: 2 yaralı
Tunceli'de hafif ticari araca çarpan cip takla attı: 2 yaralı
Tunceli'de hafif ticari araca çarpan cip takla attı: 2 yaralı
Tunceli'de hafif ticari araca çarpan cip takla attı: 2 yaralı
Tunceli'de hafif ticari araca çarpan cip takla attı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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