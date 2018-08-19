Tunceli'de Bayramda Toplu Taşıma Ücretsiz
Kurban Bayramı süresince Tunceli Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.
Kurban Bayramı süresince Tunceli Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in talimatıyla Kurban Bayramı süresince vatandaşlara belediye araçlarından ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacağı belirtildi.
Açıklamada, arefe günü olan 20 Ağustos Pazartesi gününden başlayarak 24 Ağustos tarihine kadar sürecek Kurban Bayramı'nda belediyeye ait toplu taşıma araçlarından vatandaşların ücretsiz seyahat edebileceği kaydedildi.