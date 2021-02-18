Tunceli'de 1 haftada 35 kişiye, 95 bin lira 'koronavirüs' cezası

TUNCELİ'de, koronavirüsle mücadele kapsamında son 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerde kumar oynarken yakalanan, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 35 kişiye toplam 95 bin 725 TL ceza kesildi.

TUNCELİ'de, koronavirüsle mücadele kapsamında son 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerde kumar oynarken yakalanan, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 35 kişiye toplam 95 bin 725 TL ceza kesildi.

Kentte koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetimler, üst seviyeye çıkarıldı. İl Jandarma ekiplerince 11-18 Şubat'ta gerçekleştirilen denetimlerde 25 kişiye 'kumar oynamak'tan, 10 kişiye de 'maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek'ten toplam 95 bin 725 TL ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM