TUNCELİ Bitkin halde bulunan kaya kartalına tedavi
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TUNCELİ Bitkin halde bulunan kaya kartalına tedavi

Bitkin halde bulunan kaya kartalına tedaviTUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde, köylüler tarafından bitkin halde bulunan kaya kartalı, tedaviye alındı.

28.07.2020 18:29 | Son Güncelleme: 28.07.2020 20:58

Bitkin halde bulunan kaya kartalına tedavi

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde, köylüler tarafından bitkin halde bulunan kaya kartalı, tedaviye alındı.

Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde yaşayanlar, boş arazide bitkin halde kaya kartalı buldu. Kaya kartalı, ihbar üzerine köye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekim tarafından kontrolden geçirilen kaya kartalı, tedaviye alındı. Kaya kartalı, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

TUNCELİ Bitkin halde bulunan kaya kartalına tedavi

Kaynak: DHA

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