TÜMKİAD Kahramanmaraş'ta iş buluşması gerçekleştirdi
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TÜMKİAD Kahramanmaraş'ta iş buluşması gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
TÜMKİAD Kahramanmaraş'ta iş buluşması gerçekleştirdi

Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimcileri Derneği (TÜMKİAD) "Yeni Üye" programı çerçevesinde Kahramanmaraş'ta toplantı yaptı.

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Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimcileri Derneği (TÜMKİAD) "Yeni Üye" programı çerçevesinde Kahramanmaraş'ta toplantı yaptı.

TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, amaçlarının birleştirici, bütünleştirici, mütevazi, destekleyici, üzüntüsünü ve sevincini paylaşmaya gönül birliği kurmuş, iş insanlarının yeni buluşma adresi olmak olduğunu söyledi.

Eliaçık, "Artık ülkeler arası ürün satmak ve ticaret yapmak online olarak çok kolay ama bir o kadar da karmaşık bir sistemdir. Sistemlerin takibi düzenlenmesi ve firmanın ön plana çıkması için birçok satış kriterleri vardır. Bu süreçleri yönetmek şirketlerimizin dünya arenasına çıkıp boy göstermesi için TÜMKİAD olarak birçok yenilikçi ve teknolojik projelerimiz var." diye konuştu.

Programa TÜMKİAD Genel Merkez Sektör Kurulları Başkanı Burhanettin Yıldız, Gaziantep'ten, Trabzon'dan ve Kahramanmaraş'tan iş insanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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