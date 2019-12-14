"Tüketen değil, üreten bir Türkiye olmak için çok çalışmamız lazım"

14.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:20

TÜRKSAT, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin himayesinde "Dijital Türkiye Fikir Maratonu düzenledi.

E-Devlet Kapısı'nı kuran ve işleten, 5 binden fazla hizmeti 44 milyonu aşkın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına sunan ve Dijital Türkiye'nin temellerini atan TÜRKSAT A.Ş., üniversite öğrencileri arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin himayesinde "Dijital Türkiye Fikir Maratonu" düzenledi.

Farklı alanlar ve farklı üniversitelerden öğrencilerin katıldığı yarışmaya 169 proje katıldı. 1-9 Aralık tarihinde yapılan ön değerlendirmenin ardından en yüksek puanı alan 12 takım belirlenerek Teknopark Ankara'da düzenlenen final etabına katıldı.

Yarışmayı kazanan takıma 15 bin TL, ikinci olan takıma 10 bin TL, üçüncü olan takıma 5 bin TL ödül verilecek.

Düzenlenen Fikir Maratonu ile, e-Devlet ve e-Dönüşüm konularında uygulanabilir, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı fikirlerin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tasarlanmasını sağlayacak proje önerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Dijital Türkiye ve e-Devlet konuları ile ilgisi, yenilikçilik, fikrin faydası ve uygulanabilirliği kriterleri ile puanlandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, fikir maratonunun ilkini yaptıklarını belirterek programın çeşitlendirileceğini duyurdu. Yarışmaya katılan programları 3 ana başlıkta değerlendirdiklerini söyleyen Koç, "Bugün fikir maratonunun ilkini yapıyoruz. Bundan sonra dijital Türkiye'de gençlerimizin fikirlerini duymak için bu tür organizasyonlarımız olacak. Bugün final aktivitesindeyiz. 12 tane takım geldi ve sunumlarını hazırlıyorlar. Gençlerimizin fikirlerini 3 ana başlıkta değerlendiriyoruz; birincisi farklı olması, ikincisi sosyal etki, üçüncüsü uygulanabilir olması. Sosyal etkisi çok olan bir uygulama olabilir ama uygulanamazsa bize bir faydası olmaz. Onun için bu üç ana etkeni kullanarak onları değerlendireceğiz" dedi.

Yarışmaya katılan gençleri değerlendiren Koç, "Gençlerdeki enerji süper. Hedefimiz de dereceye giren uygulama veya projeleri 'Dijital Türkiye' yol haritamıza koymak ve ileride onları gerçekten hayata geçirmek istiyoruz. Birleşmiş Milletlerin raporlarına baktığımız zaman Türkiye, dijital hizmet verme aşamasında 193 ülke arasında 23'üncü sırada. Yaklaşık olarak 6 bin 700 tane hizmetimiz var. Yarışmaların devamı gelecek. Bugünkü yarışma lisans ve yüksek lisans öğrencileri içindi. Bundan sonra akademisyenler, vatandaşlar için aynısını yapacağız. Sürekli fikir maratonumuz olacak. Tüketen değil, üreten bir Türkiye olmak için çok çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı.

(Emin Kuvat - Emre Yüzügüldü/İHA)

Kaynak: İHA