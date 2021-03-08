TÜGVA'nın düzenlediği 18 Mart Çanakkale Şiir Yarışması'na başvurular başladı
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TÜGVA'nın düzenlediği 18 Mart Çanakkale Şiir Yarışması'na başvurular başladı

08.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:46
TÜGVA'nın düzenlediği 18 Mart Çanakkale Şiir Yarışması'na başvurular başladı

TÜGVA tarafından gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Şiir Yarışması'na başvuruların başladığı bildirildi.

TÜGVA tarafından gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Şiir Yarışması'na başvuruların başladığı bildirildi.

TÜGVA İzmir İl Ortaokul Koordinatörü Fatih Bilici, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmaya ortaokul öğrencilerinin katılabileceğini belirtti.

Öğrencilerin ülke için canlarını veren şehitleri yad etmelerini hedeflediklerini vurgulayan Bilici, şiirlerle 18 Mart'a destek vermelerini ve vatan duygusunu kaleme dökerek yarışmaya katılmalarını istediklerini kaydetti.

Yarışmaya TÜGVA İzmir'in sosyal medya hesaplarında paylaşılan formlar doldurularak başvurulabilecek. Son başvuru tarihi 16 Mart olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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