TÜGVA'nın "Aksiyon Akademi Kış Kampı" Kahramanmaraş'ta yapıldı

12.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:00

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Üniversite Koordinatörlüğünce düzenlenen geleneksel "7. Aksiyon Akademi Kış Kampı" Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, eğitici programların yanı sıra sosyal aktivitelerin de yer aldığı kampa, Türkiye'nin çeşitli illerinden yüze yakın üniversite öğrencisi katıldı.



Konferanslar, söyleşiler, kitap okuma programları ve eğitici içeriklerin yanı sıra şehir gezisi ile kayak faaliyetinin yer aldığı "Aksiyon Akademi Kış Kampı", gençlerden tam not aldı.



Programa katılan TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Aksiyon Akademi kamplarının üniversite gençliğine katkı sağladığını belirterek, bu yöndeki faaliyetleri çeşitlendirerek devam ettireceklerini anlattı.

Kampta, konuklar bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaştı. Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Selim Cerrah ve Mustafa Şen, TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Salih Eğridere, TRT Dış Yayınlar Daire Başkan Yardımcısı Serdar Aydın, Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan, Ercan Çiftçi, Vahdettin Işık, Yakup Köse ve Tayyar Tercan sunumlar yaptı.

Program, Kahramanmaraş'ın tarihinin anlatıldığı şehir gezisi, yüzme ve kayak aktivitesiyle sona erdi.

Kaynak: AA