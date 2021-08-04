TÜGVA'dan yanan orman bölgelerine 200 bin fidan bağışı
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TÜGVA'dan yanan orman bölgelerine 200 bin fidan bağışı

TÜGVA'dan yanan orman bölgelerine 200 bin fidan bağışı
Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), yanan ormanlık alanların ağaçlandırılması için 200 bin fidan bağışında bulundu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), yanan ormanlık alanların ağaçlandırılması için 200 bin fidan bağışında bulundu.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, vakıf, Türkiye'de yaşanan yangınlarda kaybedilen ormanlık alanların ağaçlandırılması için kampanya başlattı.

Bu kapsamda TÜGVA il ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte 200 bin fidan bağışında bulundu.

Twitter üzerinden 81 il teşkilatının bağış zinciri oluşturmasıyla gerçekleşen kampanyada ilk bağış tweetini Adana attı ve diğer il teşkilatları destek verdi.

Ayrıca Muğla'da devam eden yangın söndürme çalışmaları sırasında yangından etkilenen ailelere, TÜGVA Marmaris Öğrenci Yurdunun kapıları açılırken, TÜGVA Milas da halka gıda ve içecek yardımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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