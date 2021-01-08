TÜGVA'dan Ayasofya-i Kebir Camii açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TÜGVA'dan Ayasofya-i Kebir Camii açıklaması

08.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:07

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, sabah namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldıktan sonra basın açıklaması yaptı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, sabah namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldıktan sonra basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Emrullah Şanlan, son zamanlarda Ayasofya-i Kebir Camii ile ilgili yapılan tartışmalara değinerek, birilerinin dümensiz, yelkensiz ummanda sallanan bir gemi gibi nereye çarparsa orada kalsın şeklinde bir Türkiye istediklerini belirtti.

Şanlan, bunun en bariz göstergesinin Ayasofya'nın aslına döndürülmesinin meydana getirdiği hazımsızlık olduğunu ifade etti.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen dini ve milli değerleri korumak için mücadele edeceklerini belirten Şanlan, "Bizler Ayasofya'da gönüllerden kubbelere, kubbelerden gönüllere dolan Kur'an seslerini duymamıza, her milletten, dinden ve dilden insanın rahat yaşamasına ve millet iradesinin tam anlamıyla söz sahibi olmasına vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından gelen genç nesiller olarak tasavvur ettiğimiz medeniyeti ihya etme azminde olacağız." dedi.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılmasının hem 2020'nin hem de Türkiye tarihinin en güzel gelişmelerinden olduğunu söyledi.

TÜGVA'dan Ayasofya-i Kebir Camii açıklaması
TÜGVA'dan Ayasofya-i Kebir Camii açıklaması
TÜGVA'dan Ayasofya-i Kebir Camii açıklaması
TÜGVA'dan Ayasofya-i Kebir Camii açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Mustafa Şentop Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Metin Oktay Ersun Yanal Samet Aybaba Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TÜGVA'dan Ayasofya-i Kebir Camii açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 10:22:21. #1.15#
title