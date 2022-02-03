TÜGİP teknik destekleri GTB'de anlatıldı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) iş birliğiyle, gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik 'TÜGİP AR-GE ve İnovasyon Kapasitesi Artırma Teknik Destek Çağrısı' bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıda, katılımcılara INNOFOOD Projesi Takım Lideri Deniz Bayhan ve INNOFOOD Projesi Gıda Sanayi İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Pala tarafından çağrının amacı, başvuru şartları ve sektör temsilcilerine sağlayacağı katkılar hakkında bilgiler verildi.

Toplantının açılışında konuşan INNOFOOD Projesi Takım Lideri Deniz Bayhan, çağrının sunduğu desteklerden faydalanmak isteyen ilgili işletmelerin 14 Şubat'a kadar tugip.org.tr web adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceklerini söyledi. Gıda ve içecek imalat sektöründe faaliyet gösteren ve Ar-Ge ve İnovasyon kapasitesini geliştirmek isteyen tüm şirketlerin bu çağrıya başvuru yapabileceklerini kaydeden Bayhan, konuşmasında ayrıca TÜGİP'in kuruluş amacı ve sürdürdüğü faaliyetler hakkında da katılımcılara açıklamalarda bulundu.

TÜGİP'in, T. MAM Gıda Enstitüsü'nün faydalanıcısı olduğu Rekabetçi Sektörler Programı destekli INNOFOOD projesi kapsamında kurulduğunu belirten Bayhan, "INNOFOOD Projesi, ülkemizin kalkınmada öncelikli bölgeler olarak tanımlanan 12 Düzey II bölgesi (Ankara'nın doğusu) başta olmak üzere tüm Türkiye'de, gıda ve içecek sektöründe hizmet veren start-up, KOBİ ve büyük ölçekli işletmelere destek olmak amacıyla Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında AB destekli araştırma, laboratuvar ve gıda işleme pilot tesislerinin kurulmasını kapsayan büyük bir altyapı yatırımı ve Ar-Ge projesidir. Proje ile gıda ve içecek sektöründeki işletmelerin ürün kalitesini ve güvenliğini iyileştirmelerine, Ar-Ge temelli ürün ve üretim teknolojisi geliştirmelerine, ulusal ve uluslararası pazarda rekabet gücünü arttırmalarına destek olunması amaçlamaktadır. Bu amaca hizmet etmek üzere proje kapsamında 2020 yılı içerisinde T. MAM Gıda Enstitüsü liderliğinde gıda ve içecek sektöründe yer alan tüm aktörler için bir iletişim ağı ve kümelenme platformu olan Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) kurulmuştur. Platformun yanı sıra ileri gıda güvenliği laboratuvarı ve 9 farklı ürün işleme hattı da gıda sanayine hizmet vermektedir" dedi.

50 firma çağrı desteklerinden faydalanacak

INNOFOOD Projesi Gıda Sanayi İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Pala da yaptığı konuşmada çağrının amacının gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasından başvuru şartlarını sağlayan 50 firmanın Ar-Ge ve İnovasyon kapasitesinin geliştirilmesi olduğunu dile getirdi. Başvuru sonucu seçilen firmalarla gizlilik anlaşmaları yaparak bire bir görüşmeler gerçekleştireceklerini kaydeden Prof. Dr. Pala, "Bu görüşmelerde firmaların inovasyon yönetim süreçleri, üretim hatları ve teknoloji seviyeleri değerlendirilecek, bu süreçlerde yaşadıkları teknik sorunlar ve rekabetçiliklerinde öne çıkan engeller saptanacaktır. Görüşmelerde firmaların teknik ve idari uzmanları ve yöneticileri ile TÜGİP uzmanları hem teknolojik ilerleme alanları hem de yeni pazar fırsatları hakkında fikir alışverişinde bulunacaklar. Görüşmeler sonunda firmaya Değerlendirme ve İhtiyaç Analizi Raporu hazırlanarak bu kapsamda danışmanlık ve teknik destek hizmetleri de sunulacaktır" diye konuştu.

GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram ise toplantıda INNOFOOD Projesi kapsamında T. MAM ve Gaziantep Ticaret Borsası iş birliğinde kısa süre içerisinde faaliyet geçirilmesi planlanan Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi hakkında bilgiler verdi.

TÜGİP yetkilileri konuşmaların ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi