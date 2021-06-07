TÜGİAD Anadolu'nun ilk Türk Başkenti'nde ekonomi zirvesi yaptı

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), Anadolu'nun ilk Türk başkenti İznik'te 'Ekonomi Zirvesi' gerçekleştirdi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), Anadolu'nun ilk Türk başkenti İznik'te 'Ekonomi Zirvesi' gerçekleştirdi. Ünlü Ekonomistler Emre Alkin ve Murat Sağman, mevcut ekonomik sorunların aşılması için sadece ülkemiz açısından değil, küresel nitelikte bir toparlanma gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Kurul toplantıları, İznik'te yapıldı. Nilüfer Çevikel Başkanlığındaki TÜGİAD Yönetim Kurulu, Sicil Disiplin ve Denetleme Kurulları Bursa İznik'te toplandı. Toplantı öncesi Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi ile Ayasofya Camii'ni gezen Kurul üyeleri, Taş Mahal'de gerçekleştirilen 'Ekonomi Oturumu'nda TÜGİAD Danışmanı, Akademisyen, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin ile TÜGİAD Danışmanı, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Sağman'ın ekonomik gelişmeler hakkında yaptıkları sunumu dinledi.

"Ekonomiye yön veriyoruz"

Ekonomi Oturumu'nun açılış konuşmasını yapan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Üyelerimizi, ekonominin uzman isimleri ile buluşturmaya devam ediyoruz. Ekonomi zirvemizi Anadolu'nun ilk Türk başkenti İznik'te yapmak, ayrı bir gurur kaynağı. Değerli hocalarımızla üyelerimizi buluşturduğumuz toplantılarımız, ekonomideki baş döndüren gelişmeleri analiz edip yatırımlarda yönümüzü tayin etme noktasında büyük önem taşıyor. Ekonomi yönetimimizin güven ve istikrar konusunda, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacak yeni adımlar atmasını bekliyoruz. İş dünyası olarak sorunlarımızı her platformda şeffaf bir şekilde tartışmaya ve taleplerimizi ilgililere iletmeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

"Yatırım planlaması yaparken makro göstergeler iyi okunmalı"

TÜGİAD Danışmanı, Akademisyen, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin de "Ülkenin kurumlarının doğru yönetilmesi, ekonominin istikrarı açısından önemli bir gereklilik. Ulusal paranın itibarı yeniden sağlanmalı. Devletin düzenleyici noktada olması, ama piyasa kurallarına dikkat etmesi gerekir" dedi. Alkin, iş insanlarının yatırım planlaması yaparken makro göstergeleri iyi okumaları gerektiğini belirterek ekonomide baş döndüren gelişmelerin anlık değil uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirilmesi önerisinde bulundu.

"Covid 19 salgını arz talep dengesini durdurdu"

TÜGİAD Danışmanı, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Sağman ise, "Merkez Bankası'nın öne çıkan en önemli silahları güven ve bağımsızlıktır. Güven ortamının anahtarı istikrardır. İstikrarın öncelikli hedef olarak belirlenmesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı. Sağman, Covid-19 salgının diğer krizlerden farklı olarak arz-talep dengesini durdurduğunu kaydederek mevcut ekonomik sorunların aşılması için sadece ülkemiz açısından değil, küresel nitelikte bir toparlanma gerektiğini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı