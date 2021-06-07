TÜGİAD Anadolu'nun ilk Türk Başkenti'nde ekonomi zirvesi yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜGİAD Anadolu'nun ilk Türk Başkenti'nde ekonomi zirvesi yaptı

TÜGİAD Anadolu'nun ilk Türk Başkenti'nde ekonomi zirvesi yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), Anadolu'nun ilk Türk başkenti İznik'te 'Ekonomi Zirvesi' gerçekleştirdi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), Anadolu'nun ilk Türk başkenti İznik'te 'Ekonomi Zirvesi' gerçekleştirdi. Ünlü Ekonomistler Emre Alkin ve Murat Sağman, mevcut ekonomik sorunların aşılması için sadece ülkemiz açısından değil, küresel nitelikte bir toparlanma gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Kurul toplantıları, İznik'te yapıldı. Nilüfer Çevikel Başkanlığındaki TÜGİAD Yönetim Kurulu, Sicil Disiplin ve Denetleme Kurulları Bursa İznik'te toplandı. Toplantı öncesi Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi ile Ayasofya Camii'ni gezen Kurul üyeleri, Taş Mahal'de gerçekleştirilen 'Ekonomi Oturumu'nda TÜGİAD Danışmanı, Akademisyen, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin ile TÜGİAD Danışmanı, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Sağman'ın ekonomik gelişmeler hakkında yaptıkları sunumu dinledi.

"Ekonomiye yön veriyoruz"

Ekonomi Oturumu'nun açılış konuşmasını yapan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Üyelerimizi, ekonominin uzman isimleri ile buluşturmaya devam ediyoruz. Ekonomi zirvemizi Anadolu'nun ilk Türk başkenti İznik'te yapmak, ayrı bir gurur kaynağı. Değerli hocalarımızla üyelerimizi buluşturduğumuz toplantılarımız, ekonomideki baş döndüren gelişmeleri analiz edip yatırımlarda yönümüzü tayin etme noktasında büyük önem taşıyor. Ekonomi yönetimimizin güven ve istikrar konusunda, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacak yeni adımlar atmasını bekliyoruz. İş dünyası olarak sorunlarımızı her platformda şeffaf bir şekilde tartışmaya ve taleplerimizi ilgililere iletmeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

"Yatırım planlaması yaparken makro göstergeler iyi okunmalı"

TÜGİAD Danışmanı, Akademisyen, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin de "Ülkenin kurumlarının doğru yönetilmesi, ekonominin istikrarı açısından önemli bir gereklilik. Ulusal paranın itibarı yeniden sağlanmalı. Devletin düzenleyici noktada olması, ama piyasa kurallarına dikkat etmesi gerekir" dedi. Alkin, iş insanlarının yatırım planlaması yaparken makro göstergeleri iyi okumaları gerektiğini belirterek ekonomide baş döndüren gelişmelerin anlık değil uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirilmesi önerisinde bulundu.

"Covid 19 salgını arz talep dengesini durdurdu"

TÜGİAD Danışmanı, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Sağman ise, "Merkez Bankası'nın öne çıkan en önemli silahları güven ve bağımsızlıktır. Güven ortamının anahtarı istikrardır. İstikrarın öncelikli hedef olarak belirlenmesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı. Sağman, Covid-19 salgının diğer krizlerden farklı olarak arz-talep dengesini durdurduğunu kaydederek mevcut ekonomik sorunların aşılması için sadece ülkemiz açısından değil, küresel nitelikte bir toparlanma gerektiğini dile getirdi. - BURSA

TÜGİAD Anadolu'nun ilk Türk Başkenti'nde ekonomi zirvesi yaptı
TÜGİAD Anadolu'nun ilk Türk Başkenti'nde ekonomi zirvesi yaptı
TÜGİAD Anadolu'nun ilk Türk Başkenti'nde ekonomi zirvesi yaptı
TÜGİAD Anadolu'nun ilk Türk Başkenti'nde ekonomi zirvesi yaptı
TÜGİAD Anadolu'nun ilk Türk Başkenti'nde ekonomi zirvesi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dosta güven düşmana korku! Başarıları ile adından söz ettiren SİHA'lar Yunan manşetlerinde: Sessiz ölüm makineleri
Dosta güven düşmana korku! Başarıları ile adından söz ettiren SİHA'lar Yunan manşetlerinde: Sessiz ölüm makineleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Kenan Doğulu Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TÜGİAD Anadolu'nun ilk Türk Başkenti'nde ekonomi zirvesi yaptı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:25:22. #1.14#

title