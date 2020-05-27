Tugay talimat verdi, metruk binalar yıkıldı Karşıyaka Belediyesi, halkın can ve mal güvenliği için tehdit oluşturan metruk yapılara karşı mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu iki bina, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla yıkıldı. Mahallede huzursuzluk yaratan ve şikayetlere yol açan yapıların yıkılması, bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Çalışmaları izleyen vatandaşlar, Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkan Tugay'a teşekkür etti.

MÜCADELE SÜRECEK

Metruk binaların, güvenlik riskinin yanı sıra çevre ve görüntü kirliliği de yarattığına dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Kimsenin yaşamadığı, terk edilmiş haldeki metruk yapılar kentler için pek çok açıdan ciddi bir sorun. Karşıyaka Belediyesi olarak, mevzuat çerçevesinde bu soruna karşı kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz. Son olarak, Cumhuriyet Mahallemizde 6601 sokak üzerindeki iki yapının yıkımını da tamamladık. Halkımızın ilettiği şikayetler ve ekiplerimizin tespitleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler