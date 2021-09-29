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TSYD Trabzon Şubesi, İsmail Ustaoğlu ve Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TSYD Trabzon Şubesi, İsmail Ustaoğlu ve Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nde yapılan genel kurulda göreve gelen yeni yönetim kurulu, Vali İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na ziyarette bulundu.

TRABZON (İHA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nde yapılan genel kurulda göreve gelen yeni yönetim kurulu, Vali İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na ziyarette bulundu.

Vali Ustaoğlu'na bir süre önce babasını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileyen TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, yeni yönetim kurulunun çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Ustaoğlu, yeni yönetime 'Hayırlı olsun' temennisinde bulunarak, faaliyetlerinde başarılar diledi. Kentteki spor yatırımlarına değinen Ustaoğlu, şunları söyledi:

"Trabzon, sporcu potansiyelinden tesislerine kadar her yönüyle önemli bir spor şehri. Futbolda zaten marka bir şehir Trabzon. Ancak diğer branşlarda da adını tüm dünyaya duyuruyor. Yıllardır önemli başarılara, şampiyonluklara imza atmış. En son Tokyo Olimpiyatlarına damga vurdu. Önce Busenaz Sürmeneli boksta altın madalya kazandı, ardından Abdullah Öztürk Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde Türk bayrağını göndere çektirmeyi başardı. Trabzonlu bir başka sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu da olimpiyatlarda gümüş madalya kazanarak tarihe geçti. Şehrimizde spora ilgi büyük."

Ustaoğlu, modern spor tesislerinin sayısının da sürekli arttığını, bu konuda önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, "Sporla buluşanların sayısı arttıkça başarı da artıyor. Önümüzdeki dönemde de Trabzon'un adı ulusal, uluslararası turnuvalarda çokça duyulacaktır." dedi.

TSYD Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. TSYD Trabzon Şubesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Zorluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kamp Eğitim Merkezi yanında yapılan Yetenek ve Performans Merkezi ile ilgili bilgi aktardı. Zorluoğlu, "Ankara dışında ülkemizde ikinci merkez olacak bu proje tamamlandığında bütün sporcuların kas ve kemik gelişimi ile performansları belirlenip kayıt altına alınacak. Ona göre yönlendirileceği branşlar belirlenecek. Sakatlık riskine kadar her türlü veri bu merkezde kayıt altına alınacak. Bunun yanında profesyonel futbolcularımızın performansları ölçülecek, artık sağlık kontrolleri için başka yere gitmelerine gerek kalmayacak. Buraya aynı zamanda civar iller ve Gürcistan gibi ülkelerden de sporcuların geleceğini düşünüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleri ile inşaatını tamamlamak üzere olduğumuz bu merkezi Trabzon Valiliği, Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile beraber yapıyoruz" diye konuştu.

TSYD Şube Başkanı Selçuk Kılıç ise faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "Trabzon sadece futbolda değil, birçok branşta söz sahibi bir şehir. Amacımız bütün branşlarda yapılan faaliyetleri kamuoyuna duyurmak" şeklinde konuştu. - TRABZON

TSYD Trabzon Şubesi, İsmail Ustaoğlu ve Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

TSYD Trabzon Şubesi, İsmail Ustaoğlu ve Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

TSYD Trabzon Şubesi, İsmail Ustaoğlu ve Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

TSYD Trabzon Şubesi, İsmail Ustaoğlu ve Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

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Haber: TSYD Trabzon Şubesi, İsmail Ustaoğlu ve Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. - Haberler Spor
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