TSPB 7. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasına başvurular 15 Şubat'ta başladı.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin bütçe, birikim ve sermaye piyasasında yatırım kavramlarının bireysel ve toplumsal önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği kısa film yarışmasına başvurular 26 Nisan'a kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir büyümenin sağlanması için bütçe, birikim ve yatırım bilincinin genişletilip, güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Eraslan, TSPB olarak finansal okuryazarlık bilincini geliştirmek için iletişim, eğitim ve etkinliklerle çok yönlü faaliyetler yürüttüklerini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"2014 yılından bu yana her yıl düzenlediğimiz "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışması ile de insanların tutum, davranış ve düşüncelerini değiştirmekte güçlü bir role sahip olan sinema ile ülkemizde bütçe, birikim ve yatırım bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Birlik olarak kısa film yarışması ile ülkemizde sermaye piyasasına yatırım bilincinin geliştirilmesinde sanatın toplumsal dönüşümdeki sihirli gücünü yanımıza almaktan çok mutluyuz. Geçen senelerde Türkiye'nin her bölgesinden yoğun ilgi gören yarışmamızı bu sene 'Geleceği keyifli, huzurlu ve güvenli hale getirmenin sırrı' sloganıyla düzenliyoruz."

İlk üçe girenlere toplam 30 bin lira değerinde yatırım fonu varlık dağılımı verilecek

Açıklamada verilen bilgiye göre, bu yıl yedincisi gerçekleşecek yarışmada ödül alan birinci filme 12 bin 500 TL, ikinci filme 10 bin TL, üçüncüye ise 7 bin 500 TL tutarında yatırım fonu varlık dağılımı verilecek. Yarışmada, ayrıca 2014 yılından itibaren yarışmanın jüri üyesi olan ve 3 Ağustos 2019 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden Cüneyt Cebenoyan adına da "Cüneyt Cebenoyan Özel Jüri Ödülü" verilecek. Özel Jüri Ödülünü kazanan yönetmen ise 5 bin TL değerindeki yatırım fonu varlık dağılımının sahibi olacak. Ayrıca yarışmada ilk 10'a girenler, yarım günlük sinema unsurları üzerine konunun uzmanıyla yapılacak bir söyleşiye katılma hakkı kazanacak.

Katılımın ücretsiz olacağı yarışmaya adaylar, "www.kameraelindegelecegincebinde.com" internet sitesi üzerinden kayıt oluşturarak başvuru sağlayabilecek. Filmlerin dilinin Türkçe veya Türkçe altyazılı olması ve üç dakikayı geçmemesi gerekiyor.

Bu yılki yarışmasının konusu, "Kapalı Gişe Yaşamlar" olacak. Yarışma kapsamında belirlenen 26 kelimeden en az 10 tanesi kullanılarak, yatırım yaparak geleceği güvence altına almanın öneminin anlatılması bekleniyor. Yarışmaya katılmak için belirlenen 26 kelime şunlar:

"Bütçe, birikim, yatırım, birikim ve yatırım hedefi, yaşam süresinin uzaması, hisse senedi yatırım fonu, kitle fonlaması, robo danışmanlık, sürdürülebilirliğin finansmanı, etki yatırımları, gelecek ve risk, finansal planlama, emeklilik, portföy ve portföy dağılımı, yatırım vadesi (kısa, orta, uzun), pay (hisse), borçlanma aracı yatırım fonu, tahvil, kira sertifikası, bireysel emeklilik, aracı kurum, portföy yönetim şirketi, banka, yatırım danışmanı, sosyal medya dolandırıcılığı/tehlikeleri, kadınların finansal okuryazarlığı."

Bu yılki filmler oluşturulan ana jüri, TSPB jürisi, sektör jürisi ve halk jürisi tarafından değerlendirilecek. Ana jüride; Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Kamera Kurgu Kuram ve Uygulamaları, Kurgu Atölyesi, Belgesel Film Yapımı ve Kurmaca Film Yapımı konusunda ders veren Alp Birol, Sinema Yazarları Derneği Başkanı ve sinema yazar ve eleştirmeni Murat Özer, Sinema Yazarları Derneği üyesi sinema yazarı ve eleştirmeni Selin Gürel ile Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Vardan yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu