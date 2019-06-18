Trump ve Xi Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gelecek hafta Japonya'da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'nde görüşeceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın Osaka şehrinde 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile genişletilmiş bir toplantı yapacaklarını açıkladı. Xi ile telefonda görüşen Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Toplantıdan önce ilgili ekiplerimiz görüşmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Xi'nin G-20 Zirvesi'nde Trump ile yüz yüze görüşmeyi kabul edip etmeyeceği konusunda Çin tarafından bir açıklamada bulunulmamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA